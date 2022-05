Le Migliori App Per Leggere I Messaggi Di Un’altra Persona (2022)

Chissà quante volte, vedendo i vostri figli con il capo chino e lo sguardo fisso per ore sul monitor del cellulare, vi sarete chiesti con chi è che si scambiano così tanti messaggi in continuazione. Ebbene, esistono degli strumenti assolutamente legali e legittimi che consentono di ricevere SMS di un altro numero, lo sapevate?

In questa guida vi illustreremo quali sono, a nostro avviso, le migliori app per leggere i messaggi degli altri.

Come scegliere l’app per leggere messaggi di altri

Per ricevere gli SMS di un altro numero e monitorare da remoto l’attività telefonica e di navigazione di un’altra persona, sconsigliamo di affidarsi a metodi di dubbia efficacia, moralmente scorretti o del tutto illegali.

Per controllare un telefono a distanza e leggere i messaggi e le chat, la soluzione migliore è affidarsi a strumenti ad hoc per il monitoraggio da remoto, messi a punto proprio con questa finalità.

Tra i fattori da considerare quando si sceglie uno spyware per leggere SMS altrui citiamo:

– di messaggi che è possibile tracciare con l’app;

– facilità di utilizzo e installazione: il servizio deve essere fruibile anche da chi non è particolarmente esperto di informatica;

– funzionamento del programma in modalità stealth e impossibilità per il possessore del telefono di rilevarne la presenza;

– frequenza del rilevamento di dati e informazioni dal dispositivo monitorato;

– clausole di sicurezza, rispetto della privacy e tutela dei dati personali degli utenti;

– compatibilità con dispositivi Android, iOS e Windows;

– disponibilità oraria e- modalità di erogazione del servizio di assistenza clienti;

– prezzi, piani di abbonamento e modalità di pagamento.

Si consiglia altresì di leggere le recensioni, le testimonianze e le opinioni degli utenti che hanno già utilizzato uno specifico programma di monitoraggio, per farsi un’idea del livello qualitativo del servizio offerto.

Quali programmi e app per leggere i messaggi possono fare al caso mio?

Abbiamo effettuato studi, condotto ricerche e testato personalmente le app per leggere i messaggi degli altri. Offriamo di seguito un’approfondita panoramica di quelli che, secondo noi, sono gli spyware più performanti tra le varie soluzioni disponibili sul mercato.

mSpy

Presente sul mercato da oltre un decennio, mSpy è un programma user-friendly, alla portata di tutti e dall’interfaccia semplice e intuitiva, che consente di effettuare un controllo completo dell’attività telefonica e di navigazione di un altro utente. Tramite il Pannello di Controllo è possibile controllare:

SMS;

messaggi di posta elettronica;

conversazioni sulle piattaforme di messaggistica istantanea;

attività su Facebook, Instagram e Snapchat;

registro delle chiamate;

posizione del dispositivo.

Con mSpy è altresì possibile impostare aree off-limits sulla mappa e ricevere una notifica qualora il telefono monitorato ne venisse rilevato all’interno. Tutto ciò a fronte di prezzi contenuti e assolutamente accessibili.

eyeZy

Un nuovo programma per il parental control sviluppato dall’azienda Fortunex Limited, eyeZy consente non solo di leggere SMS altrui, ma anche di rilevare la posizione GPS, monitorare gli scambi di messaggi in chat e l’attività su Facebook, controllare la cronologia di navigazione, registrare tutto quello che viene digitato sulla tastiera del dispositivo, e molto altro ancora. Questa applicazione ti aiuterà anche a sapere come controllare un cellulare .

FlexiSpy

Lanciato nel 2004, FlexiSpy è uno dei più noti programmi per il monitoraggio telefonico, con cui è possibile ricevere SMS di un altro numero, leggere le mail e le conversazioni in chat, vedere quali applicazioni sono state installate sul cellulare, monitorare le chiamate in entrata e in uscita, l’attività sui social network e la posizione del telefono, e altro ancora.

Tutto questo, però, a fronte di prezzi oggettivamente proibitivi, e un consumo elevato della batteria, che presumibilmente potrebbe insospettire il possessore del telefono.

HoverWatch

Sviluppato dall’azienda Refog, HoverWatch è un programma per il monitoraggio telefonico a distanza che, oltre alle funzioni basic come il controllo di messaggi, chiamate e chat, permette di rilevare la posizione del dispositivo e ottenere uno screenshot del monitor a intervalli regolari.

iKeyMonitor

Il programma iKeyMonitor consente di leggere gli SMS e di monitorare un gran numero di applicazioni che consentono lo scambio di messaggi istantanei tra gli utenti, tra cui WhatsApp, WeChat, Skype, Telegram, Line, Kik, Hangouts, QQ, IMO e KakaoTalk, per citarne alcune.

Conclusioni

In questa guida su come controllare i messaggi di un altro cellulare abbiamo descritto le modalità con cui è possibile ottenere l’accesso remoto al telefono di un altro utente e monitorare l’attività a distanza. Confidiamo che le informazioni fornite vengano usate per fini legittimi, come ad esempio controllare il telefono dei figli minorenni per tutelare la loro sicurezza on e offline, e non per attività che rischiano di sconfinare nell’illegalità.