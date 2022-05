Liceo di larino

Le memorie di tutti, contro la mafia: il lenzuolo dipinto dagli studenti di Larino esposto a Palermo

Le Memorie di tutti è stato promosso dalla Fondazione Falcone e dal MIUR, nell'ambito del quale gli studenti del Liceo D'Ovidio hanno realizzato un lenzuolo che verrà esposto oggi a Palermo - in occasione del XXX anniversario delle stragi in cui vennero uccisi i giudici Falcone e Borsellino - e per il quale hanno scelto una frase di Piersanti Mattarella