Lavoro giovanile, dalle esperienze di successo alle politiche per il Molise

“Giovani e lavoro, le esperienze e le proposte dei giovani molisani” è il titolo della seconda Agorà promossa dal Capogruppo Pd Micaela Fanelli, in occasione della Festa del Primo Maggio. Dopo il focus sul lavoro e sul bando per l’imprenditoria femmine dello scorso 29 aprile, domani giovedì 12 maggio, alle ore 16.30 in diretta sulla pagina Facebook di Micaela Fanelli e di Zona Rossa Web Tv, si svolgerà il secondo appuntamento del ciclo di incontri sul tema del lavoro, questa volta targettizzato specificatamente sulla realtà giovanile, che rappresenta il secondo, fragile pilastro della situazione occupazione in Molise.

I giovani molisani a racconteranno il loro rapporto con il mondo del lavoro, tra problemi, aspettative, inventiva, innovazione, voglia di realizzarsi e di rimanere nella loro terra. Una fase di ascolto e proposta per il futuro occupazionale dei giovani molisani, in un momento tanto difficile, ma proprio per questo fondamentale anche per la piattaforma programmatica del centrosinistra, che ha il dovere di ascoltare ed investire sulle nuove generazioni.

Moderati da Andrea Vertolo, Segretario Federazione Medio Molise Partito Democratico del Molise, della situazione attuale e delle prospettive lavorative per i giovani molisani ne discuteranno Vittorio Rossi, Vicesegretario PD Molise, Brando Benifei, Capodelegazione PD al Parlamento Europeo, Alfredo Marini, Segretario regionale GD Molise, Gianluca Palazzo, Segretario Circolo PD Campobasso, Angelo Primiani Consigliere regionale 5 Stelle e Micaela Fanelli, Capogruppo Pd in Consiglio Regionale del Molise.

Attese le relazioni di Fabrizio Nocera dell’Università degli Studi del Molise e di Giacomo D’Arrigo, autore del volume “Next Generation EU e PNRR italiano” .

Le esperienze lavorative giovanili saranno invece raccontate da Tonio Campolieti dell’Associazione “Via dei contrabbandieri”, da Mario Masella di “Visitaly”, da Luca Discenza del progetto “Ti racconto il Molise” e da Alberto Mastrangelo, Fbassociati advocacy and lobbying.

Le conclusioni saranno affidate a Caterina Cerroni della Segreteria Nazionale Giovani Democratici e all’On. Chiara Gribaudo, Responsabile Missione Giovani della Segreteria Nazionale del Partito Democratico e componente XI Commissione Parlamentare (Lavoro Pubblico e Privato).