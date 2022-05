‘L’arte dentro e fuori di noi’, concluso il progetto della scuola Schweitzer

Con la mostra dei prodotti ceramici realizzati dagli alunni, tenuta presso la sala Schiavone dell’Istituto Comprensivo Schweitzer di Termoli, si è concluso il ciclo di lezioni laboratoriali pomeridiane del corso di ceramica istituito nel plesso di via Perrotta e promosso dalla Dirigente scolastica, Professoressa Marina Crema, che ha creduto fortemente nelle potenzialità che questa iniziativa avrebbe potuto rappresentare per i ragazzi. Il progetto, ideato e coordinato dal Professore di Arte e Immagine Giuseppe Grasso, ha contribuito a valorizzare e potenziare, con un’iniziativa quest’anno unica nel panorama scolastico della città, l’offerta formativa proposta dall’I.C. Schweitzer per l’anno scolastico 2021/2022.

L’attività, che ha visto coinvolti i ragazzi dei vari anni delle classi dell’Istituto, ha riscosso molto interesse e successi. L’esperta coinvolta nel progetto, Professoressa Paola Scrascia, docente del liceo Alfano di Termoli, con il suo metodo di approccio alla lavorazione della ceramica è riuscita a coinvolgere ed entusiasmare i ragazzi che, dopo un inizio titubante, hanno progredito, di lezione in lezione, nello sviluppo delle proprie conoscenze ed abilità specifiche in un costante crescendo.

“Abbiamo pensato di partire dal pezzo di argilla fresca per giungere alla realizzazione di un oggetto da mettere in cottura e successivamente decorare. Avremmo potuto scegliere di proporre ai ragazzi la semplice decorazione e colorazione di pezzi che le fabbriche di ceramica forniscono già cotti e preconfezionati in grezzo (oggetto ceramico già modellato, cotto e pronto per la semplice decorazione e smaltatura), ma avremmo privato i ragazzi della splendida esperienza emotiva di creare un pezzo con le proprie mani dall’inizio alla fine”, ha sottolineato la professoressa Scrascia che aggiunge “la fase della modellazione ha aggiunto un importante valore a questa esperienza stimolando la fantasia dei ragazzi nell’ideare il pezzo da realizzare e favorendo la loro capacità di concentrazione, manualità e creatività che sicuramente troverà riscontro positivo anche nelle attività didattiche più teoriche che svolgono quotidianamente in classe”.

I ragazzi, a conclusione del corso, hanno acquisito capacità tecniche ed operative nella lavorazione della creta (rossa e bianca), hanno appreso le varie fasi da seguire per giungere al prodotto finale partendo dalla stesura della lastra di argilla fresca, passando per la cottura fino a giungere alla decorazione finale di ogni singolo pezzo creato, cosi come hanno appreso la nomenclatura di base degli strumenti di lavoro ed il loro impiego. La frase che il prof. Grasso e la prof.ssa Scrascia hanno inteso individuare come slogan del lavoro laboratoriale da svolgere “… metteremo testa, cuore e mani, in una massa informe di argilla per dare forma alle nostre emozioni …” si è rivelata caratterizzante di un’esperienza vincente ed entusiasmante per tutti i partecipanti.

Molto soddisfatta la dirigente scolastica Crema che conclude affermando: “Con questa attività laboratoriale e grazie alle competenze del professor Grasso e della professoressa Scrascia si è costruito un ambiente educativo sereno, le attività (pratiche, tecniche, intellettuali, emotive), intimamente legate tra loro, hanno, tra gli altri aspetti, contribuito ad assumere l’importante funzione di promuovere tra i ragazzi comportamenti cooperativi. La nostra scuola, ancora una volta, si è distinta per l’attenzione rivolta ai nuovi modelli educativi e l’interesse per gli studenti, posti al centro di ogni attività formativa.”

La Dirigente dell’I.C. Schweitzer ha infine deciso di allestire una mostra interna all’Istituto, aperta all’utenza, per valorizzare l’ottimo livello raggiunto dai ragazzi e la pregevolezza delle loro creazioni.