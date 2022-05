‘Larino in Fiore’, confronto a Palazzo Ducale

A conclusione del mese di maggio, e in occasione della festa patronale, l’Associazione Turistica Pro Loco Città di Larino ha messo in cartellone per l’ultima domenica un evento culturale interamente dedicato al rapporto che lega Larino ai fiori, partendo naturalmente da quel legame indissolubile che li vede trionfare sui carri dedicati al patrono San Pardo.

Nella sala Freda di Palazzo Ducale, a partire dalle ore 17 del giorno 29 maggio, dopo i saluti di rito del Direttivo della Pro Loco, quelli del Sindaco Giuseppe Puchetti e dell’Assessore alla cultura Maria Giovanna Civitella, il giornalista Nicola De Francesco introdurrà e modererà i lavori che vedranno al tavolo dei relatori susseguirsi gli interventi di illustri personalità, chiamate a dare testimonianza, ognuno per le proprie competenze, sul tema al centro del convegno.

Il primo ad intervenire sarà il Parroco della Concattedrale Don Claudio Cianfaglioni, dopo di lui prenderà la parola il Direttore dell’Archivio Storico Diocesano Giuseppe Mammarella che si soffermerà sull’uso del fiore come addobbo principale dei carri devozionali.

Il fiore come simbolo antropologico della gente di Larino sarà al centro della relazione della Professoressa Letizia Bindi. Lo scrittore Massimo Starita, poi, partendo dal suo romanzo “Fiori di Maggio” estenderà il tema agli altri relatori come la pittrice Giulia D’Aloia che lo racconterà attraverso i colori delle sue opere, il Dottor Bruno Stellari che avrà modo di spiegare ai presenti l’efficacia dei fiori nella naturopatia.

Ed ancora il veterinario Alessandro Occhionero tratterà del rapporto vitale che lega il fiore al regno animale, dunque, alla vita. Infine, ancora una volta il fiore, quello della lavanda, sarà al centro della relazione dell’imprenditore Giuseppe Cianti che ha scelto il territorio di Larino per dar vita alla sua “Fattoria La Farfalla”.

Al ricco calendario di interventi seguirà poi la seconda parte dell’evento che prevede una mostra fotografica dedicata al fiore a cura del Dottor Guerino Trivisonno, l’esposizione dei quadri della pittrice D’Aloia e le creazioni artistiche di “Lumilù Flowers”, oltre alla presentazione di prodotti ed oggetti a tema floreale.

Un appuntamento, dunque, da non perdere per continuare ad inebriarsi dei profumi della festa ma anche un modo per proiettarsi all’estate, il tutto partendo da un semplice fiore.