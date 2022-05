Quattro destinazioni tutte italiane per i primi voli dall’aeroporto Gino Lisa di Foggia: Milano, Torino, Verona e Catania. A partire da settembre 2022 lo scalo che si trova a circa 90 km sia da Termoli che da Campobasso sarà finalmente operativo dopo le operazioni di allungamento della pista che già l’anno scorso avevano fatto intendere le nuove prospettive dell’aeroporto foggiano.

Questa mattina in una conferenza stampa la presenza di Antonio Vasile di Aeroporti di Puglia e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sono state presentate le quattro rotte servite dalla compagnia aerea Lumiwings che opererà su Foggia.

La compagnia aerea Lumiwings opera con licenza greca ed è nata ad Atene nel 2015. La sua flotta è composta da Boeing 737 300 e 737 3000W e oltre ai normali collegamenti offre anche servizi di voli charter. È stato annunciato che ci saranno 5 voli settimanali per Milano e due a settimana per Torino, Verona e Catania.

Si tratta di una novità che ha una rilevanza anche per il Molise dato che la vicinanza con Foggia potrebbe essere un incentivo nella scelta dei collegamenti aerei anche per la nostra regione sia da un punto di vista lavorativo che chiaramente turistico.

Per i molisani e per i visitatori che intendono trascorrere le vacanze in Molise sarà un’alternativa in più rispetto a Pescara, Napoli, Bari e chiaramente Roma.