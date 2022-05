La testimonianza: “Dopo l’incidente, subito soccorsa da 118 e pronto soccorso del Cardarelli”

Qualche giorno fa la signora Cristina D’Onofrio è rimasta ferita in un incidente sulla Bifernina. Oggi ha inviato un messaggio alla nostra redazione per ringraziare pubblicamente il 118 intervenuto sul posto e il personale del pronto soccorso dell’ospedale di Campobasso che si sono presi cura di lei assistendola con professionalità e competenza.

Ecco il suo racconto: “Mercoledì 18 nel primo pomeriggio mi stavo recando presso Cardarelli di Campobasso per una visita medica quando sulla Bifernina all’altezza del bivio di Lucito venivo tamponata violentemente da un furgone alla cui guida c’era un uomo evidentemente distratto da altro visto che non ha avuto neanche l’immediatezza di frenare. In questo periodo di dichiarata malasanità ci tengo a sottolineare la celerità e disponibilità del 118 ad accertarsi con velocità e maestria in merito al mio stato di salute e un plauso a tutta l’equipe del pronto soccorso del Cardarelli che mi hanno sottoposto ad un check up completo per eliminare ogni possibile dubbio con professionalità ed educazione.

Un ringraziamento particolare all’infermiere Dario che si è preso cura di me con pazienza e delicatezza assecondando le mie numerose domande e infondendomi tranquillità in un momento per me particolarmente difficile.

Grazie ancora a voi per il lavoro che fate e soprattutto per la dedizione e capacità con il quale lo svolgete”.