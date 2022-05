Una regione verde e incontaminata tutta da scoprire. Gli elogi si sprecano per il Molise che si prepara ad accogliere decine di migliaia di turisti nei prossimi mesi anche grazie alla spinta che arriva dagli articoli pubblicati periodicamente dai media di tutto il mondo.

Sta a rimbalzando sui social un vecchio articolo del Guardian che a inizio 2022 aveva inserito il Molise al quarto posto fra le 22 mete di vacanze sostenibili per l’anno in corso, dietro soltanto all’isola di Eige in Scozia, a Salonicco in Grecia e alla città di Grenoble in Francia. Il merito è anche di GreenMe che negli ultimi giorni ha riportato in auge quell’articolo della testata britannica, spingendo ancora di più per un viaggio in Molise.

“Una regione scarsamente popolata dell’Italia meridionale così fuori dai radar che molti italiani scherzano dicendo che non esiste” scriveva il Guardian pochi mesi fa. “Il Molise rappresenta il meglio d’Italia, dal paesaggio al cibo ma soprattutto sembra un territorio inesplorato” si legge nell’articolo di recente postato sui social dall’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno..

Il Guardian faceva riferimento inoltre al Molise Express, un treno d’epoca che è stato lanciato nei mesi scorsi e che si spera verrà riproposto a breve come ulteriore offerta turistica fra tradizione e cura delle realtà locali.

Ancora una volta quindi vengono messe in evidenza le potenzialità turistiche della nostra regione, specie per la possibilità di stare a contatto con la natura, di vivere giornate di vero relax e tranquillità, lontani dallo stress della vita di tutti i giorni.

Per altro non è la prima volta che il Guardian tesse le lodi il Molise, l’estate scorsa infatti un reportage aveva definito la nostra regione la risposta alla vacanza perfetta con immagini da Termoli e Pietrabbondante, dall’oasi di Guardiaregia alle campagne di San Martino in Pensilis, dalle spiagge alla montagna in un apprezzatissimo elogio delle ricchezze naturali della nostra regione.

Quella del Guardian è solo uno dei tanti riconoscimenti alle bellezze del Molise dopo quello del NY Times che nel 2020 inserì la nostra regione fra i posti da visitare.