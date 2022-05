“La Rmnuta: sull’antica via della Transumanza”, da Ururi e Rotello tra prevenzione e storia

La Lilt Campobasso e l’ASD Il Valore sono state le promotrice di un cammino che si è tenuto ieri, sabato 14 maggio, sul Tratturo che collega Ururi a Rotello, con il patrocinio del Comune di Rotello.

Lo scopo dell’attività è stato quello di sensibilizzare i partecipanti alla prevenzione, suggerendo un corretto stile di vita: attività sportiva praticata regolarmente e cibo sano sono i giusti presupposti.

Il percorso si è snodato per 9 chilometri lungo un sentiero collinare, costituito da continui sali-scendi. Agli occhi dei partecipanti si è aperto uno scenario di natura particolarmente verde e rigogliosa in questo periodo, in cui il grano cresce sotto i raggi del sole.

Il gruppo è stato guidato dal referente della Lilt, nonché istruttore di Nord Walking, Amerigo Di Giulio. Durante le soste ha raccontato l’antica tradizione della transumanza. Maggio era il periodo in cui le greggi venivano riportate in montagna, ai verdi pascoli dalle temperature meno afose della Puglia.

La completa riuscita dell’evento è stata possibile grazie ai volontari sia della Lilt Campobasso sia dell’Asd Il Valore che con la loro disponibilità hanno allestito la fonte Saraca, dove è stato offerto anche un piccolo ristoro.

La prevenzione è uno strumento fondamentale per anticipare e prendere in tempo i tumori, non bisogna avere paura di fare dei controlli periodici. Con l’occasione si vogliono ringraziare tutti i volontari della Lilt che quotidianamente accompagnano i malati oncologici a Campobasso per ricevere le dovute cure.