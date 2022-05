La rete spezzata

di don Mario Colavita

Il capitolo 21 del vangelo di Giovanni è come un grande discorso sulla Chiesa. La comunità, dopo i fatti della morte e della risurrezione, l’invio dello spirito, non rimane ferma è inviata e chiamata ad uscire da paure e resistenze.

Gesù per la terza volta appare risorto ai discepoli sul lago di Tiberiade. Dopo un momento di smarrimento i loro occhi lo riconoscono come il Signore. In greco è Kyrios il titolo per eccellenza dato dai cristiani al Risorto.

La pesca miracolosa, le reti piene di pesce sono il simbolo della chiesa, della missione e dell’annuncio del kerigma.

Leggendo il libro degli Atti degli apostoli veniamo a conoscenza di come il gruppo dei dodici con coraggio abbia testimoniato questo messaggio di salvezza.

Il sinedrio di Gerusalemme (una sorta di alto tribunale religioso composto illustri personaggi) senza remore condanna le parole degli apostoli minacciandoli di prigione.

È singolare la scena in cui Pietro nonostante le minacce dice: “Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini” (At 5,29). Per la nascente chiesa ciò che è importante non è il consenso della gente, ma la libertà di annunciare la verità dei fatti di Gesù di Nazaret, crocifisso risorto.

Gli apostoli, dice il libro degli Atti, possiedono la parresia che consente loro di agire secondo una retta coscienza di fronte a Dio.

La fiducia in Dio è ben confermata nel salmo 29. Dio creduto e amato è sempre presente nella vita anche nel momento della morte: “Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi, mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa”.

Il Cristo risorto è celebrato dalla comunità nel giorno della domenica. Il libro dell’Apocalisse descrive il culto festivo domenicale dove al centro c’è l’immagine solenne dell’agnello. Cristo è l’Agnello immolato e il Vivente, ovvero il Crocifisso-risorto nella pienezza dello Spirito Santo, che ha portato a compimento la salvezza dell’intero universo.

La pesca miracolosa consente il riconoscimento di Gesù. Come alle nozze di Cana, come nella moltiplicazione dei pani e dei pesci, la sovrabbondanza è un segno distintivo del compiersi dei tempi messianici ed è al tempo stesso una risposta alla fede di coloro che si affidano alla parola del Signore.

L’immagine della rete colma di pesci, rinvia alla missione a cui la chiesa è chiamata di nuovo e sempre, sulla parola del Signore risorto.

La rete spezzata. Se il vangelo parla di pesca abbondante, di una rete piena di 153 pesci, rete pesante, la situazione odierna sembra mostrare una rete spezzata, in cui i pesci si sono dispersi per il mare. È doloroso registrare il calo di fede, la frequenza alla parola di Dio, all’eucarestia domenicale ma il dolore ancora più grande è il calo di passione per il Signore Risorto. Quella parola di Gesù: “vi farò diventare pescatore di uomini” (Mc 1,17) se non trova la nostra passione e consenso, produce reti spezzate, abbandono e allontanamento dalla Chiesa.

Gesù affida a Pietro il gregge. Lui è il pastore. Gesù gli chiede: Pietro mi ami (agapao è l’amore che Dio ha per noi) lui: si ti sono amico. Pietro si riconosce peccatore, rinnegatore, per questo non può amare da Dio: “ti amo del mio povero amore umano”.

Cristo insiste: “Simone, mi ami tu con questo amore totale che io voglio?”. E Pietro ripete la risposta del suo umile amore umano: “Signore, ti voglio bene come so voler bene”.

Alla terza volta Gesù dice a Simone soltanto: “mi vuoi bene?”.

Simone comprende che a Gesù basta il suo povero amore, l’unico di cui è capace, e tuttavia è rattristato che il Signore gli abbia dovuto dire così. Gli risponde perciò: “Signore, tu sai tutto, tu sai che ti voglio bene”.

Il vangelo di Giovanni ci invita a entrare nella vita del Risorto e a scoprirne l’amore. è l’amore che bella la chiesa, è l’amore degli uomini e tra gli uomini a dire che veramente il Signore è risorto!