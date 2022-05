Si allarga la protesta del mondo della pesca che è in rivolta a causa del prezzo del gasolio. Dopo armatori e pescatori, adesso anche la filiera si accoda alla protesta e dà manforte alla voce di chi chiede un intervento immediato per calmierare il prezzo del carburante.

Intanto la riunione generale della marineria di Termoli si terrà a porte chiuse all’interno del mercato ittico alle ore 11 di domani 28 maggio. Invece il flash mob e la successiva riunione al Mercato Ittico previsti a partire dalle 19 di sabato sono stati posticipati a martedì 31 maggio.

“Alla protesta dei pescatori di Termoli – fa sapere oggi Paola Marinucci dell’Associazione Armatori Pesca – si sono aggiunti i commercianti del prodotto fresco locale, i vongolari e la piccola pesca. Ma anche tutta la filiera: retanti, approvvigionatori, operatori tecnici per la manutenzione e anche i locali fornitori di gasolio che oggi hanno comunicato la quotazione per la fornitura del gasolio al porto di Termoli pari a 1,12 euro al litro.

Ricordiamo a tal proposito che una barca media del porto di Termoli consuma circa 1000 litri al giorno. A voi i calcoli”.

Proseguiranno quindi sia lo stato di agitazione che il presidio al Mercato Ittico, dopo che ieri si è svolto un sit in pacifico con blocco temporaneo del traffico a scopo dimostrativo. “Ormai non ci sono più solo i pescatori ma anche i commercianti. E infatti si trova il pesce solo nella grande distribuzione, ma chi sa da dove arriva” sottolineano gli armatori.

“Nel frattempo, continuano le manifestazioni in tutta l’Italia. Oggi al Porto di Bari, al Varco della Vittoria, si sono riuniti tutti i pescatori della Puglia. Sempre oggi le barche di Chioggia in processione sono entrate a Venezia. Domani tutto il Tirreno a Civitavecchia.

Si sta parlando già di organizzare una grande manifestazione generale a Roma. E i pescatori di Termoli, come ogni volta, sono pronti a partire per far sentire la propria voce e il proprio dissenso rispetto a quanto sta accadendo”.