La protesta della pesca al mercato ittico, intervenuto Toma che annuncia una proposta al Governo

Una proposta da sottoporre al Governo Draghi per una soluzione al caro-gasolio che sta mettendo in ginocchio il settore della pesca. L’ha annunciata oggi, intervenendo al presidio dei pescatori al mercato ittico del porto di Termoli, il governatore Donato Toma, sottolineando la gravità del problema per il comparto e dicendo che con il presidente dell’ Abruzzo Marsilio si sta lavorando a una istruttoria per la Commissione Agricoltura e Pesca. “Chiederemo un provvedimento a favore dei pescherecci che possa alleviare in maniera sostanziosa il problema del caro carburanti” ha spiegato il governatore del Molise.

La protesta ad Ancona

La protesta pacifica a Termoli va avanti, e registra – secondo quanto confermato da Paola Marinucci dell’associazione Pesca Molise – anche la partecipazione dei commercianti, solidali con il mondo delle imbarcazioni che non riescono più a uscire in mare a causa dei costi insostenibili del gasolio. Le richieste del mondo della pesca spaziano dalla detassazione del carburante ai mutui agli aiuti specifici. Il comparto è fermo da sabato scorso, come era stato annunciato in un ultimatum all’Aurum di Pescara.

Oggi, mentre la protesta si è spostata al mercato ittico con striscioni e sit-in, una trentina di delegati tra i rappresentanti di categoria e membri degli equipaggi sono ad Ancona per la manifestazione generale delle marinerie con i pescatori ed armatori di Fano, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Giulianova, Pescara, Ortona e Vasto. Sono fermi a Termoli anche i vongolari e la piccola pesca.