La pace secondo Gesù

VI Domenica di Pasqua – Anno C

Vi do la mia pace (Gv 14,23-29)

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».

Il vangelo di Giovanni ci ricorda che Gesù non è semplicemente andato via da questo mondo, ma ha lasciato dei doni, ha affidato molte cose ai suoi discepoli di ogni tempo: innanzitutto il comandamento nuovo, poi la sua parola, quindi lo Spirito, infine la pace che, come dice Gesù, non è la stessa pace che dà il mondo. Perché è diversa la pace che Gesù dona? La storia ci insegna che spesso la pace è l’ultima parola dei vincitori: basti pensare agli esiti nefasti della prima guerra mondiale, quando le condizioni imposte alla Germania hanno prodotto il nazismo e una guerra ancora più devastante. Già lo storico romano Tacito riporta la frase terribile e vera di un barbaro sconfitto: “essi (i romani) dove fanno il deserto lo chiamano pace”.

Ed è quanto sta avvenendo oggi in Ucraina, l’ultimo di una serie di luoghi della terra presi di mira da quei dominatori che, solo perché più grandi e potenti, pensano che sia un diritto acquisito umiliare e schiacciare gli altri, sottometterli e ridurli all’obbedienza. In fondo è ciò che accade nelle comuni relazioni umane, ogni volta che con la forza si vuole sottomettere un’altra persona: una donna, un bambino, un essere umano senza il privilegio della cittadinanza o emarginato dalla società.

Altrove Gesù ha detto che i dominatori del mondo opprimono e si fanno pure chiamare benefattori; io aggiungerei: si fanno chiamare anche liberatori, come ha preteso l’ultimo despota in ordine di tempo. Ma Gesù ha aggiunto: tra voi non è così: chi vuol essere il primo si faccia servo degli altri. È questa la pace di cui parla Gesù, fondata sulla logica del primo passo, del partire dall’ultimo anziché dal primo, del prendersi cura di chi è nel bisogno. Come ha fatto lui, che non ha scelto di accomodarsi sul privilegio della sua divinità, ci dice san Paolo, ma ha svuotato se stesso facendosi non solo uomo, ma ultimo degli uomini.

Le leggi, le sanzioni, le regole internazionali come anche quelle del corretto agire dei singoli, sono necessarie fino a quando il mondo vive sotto l’ombra del “principe di questo mondo”, che è il male, il diavolo, il peccato o come lo si vuole chiamare; la sfida dei cristiani, tuttavia, è vincere la tentazione di benedire le strutture di questo mondo e di impegnarsi invece, anche a costo di essere accusati di idealismo, per un mondo altro, per quella pace altra che viene dallo stile di Gesù e non dalla logica del mondo. Se lui per fare questo ha dovuto attraversare la morte, chi è suo discepolo non può essere da meno.