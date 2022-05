La Hidro Sport in grande evidenza a Livorno: 29 medaglie conquistate

Eccellente prestazione di squadra da parte della compagine molisana della Hidro Sport che, di scena a Livorno in occasione della 29° edizione della Coppa Mar Tirreno, ha portato a casa ben 29 medaglie con 10 Ori, 11 Argenti e 8 Bronzi ma soprattutto ha insidiato addirittura il podio di società al termine di una serratissima lotta con le 37 squadre andate a punti: quarto posto finale ad una manciata di punti dal terzo, risultato che sa quasi di impresa!

Giovanna Muccitto, classe 2008 cat Ragazze, è stata la solita mattatrice con i suoi 4 ori in altrettante gare, ha dimostrato di aver raggiunto un livello di consapevolezza dei propri mezzi tale da permetterle di ergersi a protagonista in tutte le competizioni di livello nazionale a cui prende parte: 50 SL in 27”97, 100 SL in 1’00”29, 100 farfalla in 1’05”38 e 200 farfalla in 2’28”38 le sue performances del weekend, che sono anche i suoi primati in vasca lunga.

Un oro e 2 argenti il bottino di sia di Daniel Agostini (2006-Ragazzi)che di Marco Gallesi (2003-Assoluti); il primo grazie al successo nei 200 misti con 2’16”94 ed i secondi posti nei 100 e 200 dorso con 1’00”11 e 2’10”61, tutti primati personali; il secondo si è imposto nei 50 farfalla con 25”53 ed è giunto secondo nei 50 SL con 24”38 e nei 100 farfalla con 56”68. Tris di medaglie anche per Antonio Pio Iacovelli (2005-Junior) oro nei 200 farfalla col primato personale di 2’11”27, argento nei 100 con 58”43, bronzo nei 50 farfalla con 26”60.

Sara Colalillo (2008- Ragazze) si impone nei 100 dorso con l’ottimo 1’06”44 ed è argento nei 200 con 2’26”07; completano i successi pieni l’oro di Cristiano Hantjoglu (1998-Assoluti) nei 50 dorso in 27”93 e quello di Michele Pio Gasbarrino (2008-Ragazzi) nei 100 farfalla con il primato personale di in 1’03”49.

Medaglie e prestazioni da primati personali anche per Alessandro Catelli (2006-Ragazzi) secondo nei 100 e 200 rana in 1’09”99 e 2’37”11; Chirstian Giamberardino (2009-Es A) argento nei 200 misti in 2’39”66 e bronzo nei 100 rana in 1’21”64; Ermanno Tedeschi (2005-Junior) secondo nei 400 SL in 4’14”70 e terzo nei 100 SL in 53”46; un argento a testa se lo sono aggiudicati Gemma Guiderdone (2010-Es A) nei 100 farfalla in 1’13”18; Antonio Bertoldo (2008-Ragazzi) nei 50 SL in 27”23 e Riccardo Mariano (2009-Es A) nei 50 SL in 29”47. Completano il medagliere i bronzi ottenuti da Alice Palladino (2011-Es A) nei 200 SL in 2’37”30, da Ester Spedalieri (2008-Ragazze) nei 200 rana in 2’51”42; da Maria Ludovica Tremonte (2010-Es A) nei 100 rana in 1’27”01, da Francesco Marra (2009-Es A) nei 200 SL in 2’20”96 e da Patrick Comodo (2003-Assoluti) nei 200 SL in 1’58”83.

La notevole prestazione di squadra è stata possibile anche grazie al contributo prezioso, sia in termini di prestazioni cronometriche che di piazzamenti nei primi 8 dei seguenti atleti: Francesca Bellucci 50-100-200-400 SL (32”32-1’08”04-2’24”2-4’53”90); Miriam Di Ridolfo 50-100-200 SL (28”51-1’03”26-2’20”36) e 100 dorso (1’18”24); Alice Lomastro 50-100-200-400 SL (29”19-1’02”73-2’19”32-4’57”42); Isabella Muccino 50-100 SL (32”16-1’12”27) 100-200 rana (1’33”50-3’23”54); Martina Notardonato 100 SL (1’18”16) 100 farfalla (1’20”23) 200 misti 3’10”84); Chiara Oriente 200-400 SL (2’20”98-4’54”46) 100 farfalla (1’14”14) 200 misti (2’41”10); Domitilla Oriente 100-400 SL (1’06”64-4’50”07) 100-200 farfalla (1’11”38-2’39”12); Elena Oriente 50-100 SL (38”72-1’26”98) 100 farfalla (1’34”66); Alice Palladino 100 SL (1’12”15) 200 misti (3’05”02); Eleonora Patierno 50-100-200 SL (31”94-1’09”07-2’36”87); Sara Sabella 50 SL (31”12) 100-200 rana (1’19”53-2’58”02); Benedetta Sangregorio 50 SL (30”05) 50-100-200 dorso (32”67-1’09”65-2’32”63); Maddalena Sferra 50-100 SL (31”72-1’08”85) 100-200 dorso (1’16”97-2’43”93); Mario Colalillo 50-100 SL (26”60-57”71) 50-100 farfalla (28”58-1’04”60); Francesco Fasciano 100 dorso (1’20”59) 100 rana (1’31”55) 200 misti (2’50”52); Massimo Ferretti 50-100 SL (32”89-1’15”95) 100 rana (1’32”04); Emanuele Iannone 100 SL (57”64) 50-100-200 farfalla (28”34-1’02”22-2’22”93); Vladislav Khamchuk 100 SL (109”66) 100 dorso (1’15”75); Emanuele Palmieri 50 SL (28”81) 100-200 rana (1’22”07-2’57”13) 100 farfalla (1’06”45); Lino Santoro 100-200 SL (1’04”68-2’20”27) 100-200 dorso (1’13”05-2’35”81); Vittorio Sciarretta 50 SL (28”15) 100-200 dorso (1’08”25-2’26”87) 200 misti (2’33”20); Giuseppe Spedalieri 50-200 SL (35”35-2’49”91) 100 rana (1’38”39); Mattia Spensieri 50-100-200 SL (40”66-1’27”25-3’07”30); Marco Vitantonio 100 SL (1’15”01) 100 farfalla (1’23”87) 200 misti (3’08”45); Francesco Ziccardi 50-200 SL (33”22-2’42”53) 100 dorso (127”75).