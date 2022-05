Un intero casato, quello dei Marinucci, è stato “chiamato a raccolta” domenica 22, alle 16,30, presso la sala parrocchiale della Chiesa del Carmelo a Termoli, per integrare di «foto, aneddoti, racconti e altro» uno straordinario lavoro di ricostruzione del proprio albero genealogico che uno di loro, il professor Paolo, già noto alle cronache cittadine per il suo passato impegno in politica, ha recentemente portato a termine dopo anni di ricerche.

Un lavoro interessante e prezioso, non solo per chi porta quel cognome, ma anche per quanti si occupano di storia patria e, nell’ambito di essa, di storia della locale marineria. E ciò perché il dato che maggiormente risalta dallo studio è che la progenie dei Marinucci tra la gente di mare di Termoli è, a partire da più di due secoli e mezzo, non solo la più estesa, ma anche la più tenace nel cercare di introdurre nell’ambiente di lavoro metodi di pesca nuovi e più remunerativi.

Non bastasse questo, che ormai appartiene al passato, alcuni di essi sono oggi attivamente impegnati nel portare avanti, sempre nell’ambiente marittimo locale, iniziative armatoriali, di cantieristica navale, nautica da diporto.

Dire Marinucci oggi è evocare se non tutto, gran parte delle attività legate alla pesca, in particolare quella sotto costa e di riva, e, più recentemente, all’organizzazione dei servizi in ambito portuale.

Nel lavoro di Paolo Marinucci non c’è solo questo, ma sono rilevabili anche altri importanti dati di carattere socio-antropologico: matrimoni spesso realizzati nell’ambito dello stesso gruppo sociale, l’automatica applicazione senza eccezioni del nome del nonno al primo figlio nato, oppure quello di un figlio morto ad altri che seguono, come fosse legge.

Altri elementi leggibili attraverso la ricerca sono l’alta incidenza della mortalità infantile e quella prematura degli adulti. Raggiungere o superare i settant’anni è un evento raro nei secoli scorsi. Per non parlare delle tragedie del mare. Sono cinque i Marinucci morti annegati tra Ottocento e Novecento. Un tributo altissimo a uno dei mestieri più duri e pericolosi.

Sarà stata questa la ragione che ha spinto questa «grande famiglia», come la chiama l’autore dello studio, a introdurre per la prima volta a Termoli la pesca da posto fisso con uno strano congegno chiamato trabucco. Se Termoli può vantare di essere stata la “città dei trabucchi” (ben dodici dal 1879 al 2015), è merito storico dei Marinucci.

La pesca col trabucco insieme a quella con le paranze sono, indiscutibilmente, le attività che più hanno caratterizzato la storia della nostra marineria ed esaltata l’arte marinaresca dei suoi pescatori.

L’invito a Paolo Marinucci, una volta completato il lavoro, è poterlo portarlo a conoscenza di tutti, proprio per il ruolo e peso avuti dai suoi antenati nell’ambito marinaro locale. Sapere dei Cellitte, Saldalamacchie, Ciòmme, A Menzegnòre, U mmäle suldäte, Basaische (tanto per fare qualche soprannome) e altri, non è curiosità, ma conoscere aspetti inediti di una parte non piccola del popolo termolese.