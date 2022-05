Ricordate la partita Campobasso-Fidelis Andria dello scorso 26 settembre? I rossoblù hanno perso 3-1 allo stadio di contrada Selvapiana. Tuttavia, quella gara è stata accompagnata da una serie di polemiche: il difensore Kevin Magri consentì agli ospiti di siglare il gol dell’1-2 come ‘compensazione’ al dubbio episodio che poco prima aveva consentito alla squadra di casa di pareggiare, ossia la mancata restituzione di una rimessa laterale.

La Lega ha deciso di riconoscere quel gesto di fair-play assegnando a Magri il ‘Premio gentleman 2022’. “Riconoscimento – spiegano dal club di patron Mario Gesuè – che trova le sue motivazioni nel gesto compiuto in occasione della partita Campobasso – Fidelis Andria quando i Lupi ‘permisero’ ai pugliesi di riportarsi in vantaggio dopo l’incomprensione nata sul gol del pareggio rossoblù. Un gesto di fair play che ha ricevuto apprezzamenti da tutta Italia e che oggi trova in Kevin Magri il giocatore più rappresentativo di un gesto condiviso da tutta la squadra”.

“Lealtà e sportività sono valori fondanti per la SS Città di Campobasso. Il rispetto per l’avversario – commentano ancora dal sodalizio del capoluogo – è un principio che tutta la società e i giocatori rossoblù portano avanti ogni giorno con convinzione. Anche per questo siamo felici di accompagnare Kevin Magri a ricevere un premio significativo e dal valore eccezionale”.

La cerimonia di assegnazione del premio sarà trasmessa in streaming su Sportmediaset.it alle ore 16 domani (24 maggio) e sarà condotta da Laura Barriales e Massimo Caputi.

Magri sarà affiancato da giocatori come Matthis De Ligt, Milan Skriniar e Sandro Tonali che si contenderanno il premio come calciatore più corretto della serie A.