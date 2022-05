Its Demos Academy Molise va in fascia verde nel report Indire, “un orgoglio e una soddisfazione”

“Soddisfatti per il riconoscimento ottenuto, il monitoraggio conferma la forza degli Istituti tecnici superiori sul piano formativo e dell’occupabilità”. Rossella Ferro, presidente dell’Its Demos Molise, esprime soddisfazione per il ricnoscimento all’Istituto Tecnico, che col corso agro-alimentare ‘Agrioil 4.0: Tecnico Superiore dei processi innovativi per la produzione e la valorizzazione dell’olio evo e derivati’ si è piazzato in fascia verde (con un punteggio pari a 70,05) nel report Ranking Percorsi Its, la graduatoria nazionale dei percorsi degli istituti tecnici superiori monitorati e valutati da Indire su incarico del Ministero dell’Istruzione. “Un orgoglio essere stati classificati in fascia verde – prosegue Ferro – nell’eccellenza quindi della distribuzione del punteggio che osserva acutamente tanti aspetti di efficacia del percorso”.

Il monitoraggio ha analizzato gli esiti occupazionali a 12 mesi dal diploma degli studenti che hanno concluso il percorso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2019 tenendo presente il numero degli iscritti, il tasso di abbandono, i diplomati, gli occupati, l’organizzazione della didattica e delle imprese. L’analisi si è concentrata sui 201 percorsi erogati da 83 Fondazioni Its su 104 costituite al 31 dicembre 2019 e ha visto la partecipazione di 5.097 studenti e 3.761 diplomati.

“Gli Istituti Tecnici Superiori – conclude il presidente Ferro – propongono un’offerta integrata con il mondo economico valorizzando in tal modo tanto il capitale umano quanto il sistema produttivo nazionale grazie ad un modello organizzativo dinamico che intercetta le richieste delle imprese coniugandole con l’innovazione tecnologica”.

A più di dieci anni dalla sua nascita, così come ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione Bianchi, il sistema degli Istituti Tecnici Superiori continua a dimostrare la sua piena efficacia in termini di occupazione puntando a valorizzare le specificità territoriali e ad essere percepiti sempre di più come parte integrante del sistema nazionale di istruzione terziaria.