“Attraverso lo studio delle musiche popolari di diverse epoche si è cercato di scoprire eventuali somiglianze e relazioni delle culture dei territori coinvolti – Italia Albania e Montenegro – utilizzando il materiale elaborato come base di una nuova produzione musicale”: con queste parole il direttore del conservatorio ‘Lorenzo Perosi’ di Campobasso, il maestro Vittorio Magrini, presenta i due eventi che concluderanno il progetto EarPiece, avviato tre anni fa è prorogato fino ad oggi a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. “Questo progetto – aggiunge il direttore Magrini – è stato finanziato nell’ambito del programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro e ha analizzato i repertori di musica popolare in Italia, Albania e Montenegro per valorizzarne le peculiarità territoriali e le tradizioni comuni. Tale analisi è stata approfondita anche grazie alle neuroscienze applicate rendendo possibile la codifica delle risposte neurobiologiche delle persone, appartenente territori coinvolti, durante l’ascolto della musica a scelta nell’ambito del progetto”.

Questo il ‘succo’ del progetto i cui dettagli saranno illustrati sabato 21 maggio nel corso di una manifestazione che si svolgerà al teatro Savoia di Campobasso e denominata ‘Integrazioni sonore. Musica, parola, società‘. L’iniziativa è articolata in due momenti: alle 10 sauna si svolgerà una conferenza a cui parteciperanno in qualità di relatori Matteo Patavino, Rossella Marisi, Giuseppe Moffa e Piero Niro. Interverranno inoltre il maestro Antonio Colasurdo e la professoressa Rosa Maria Socci. Sarà presentato in questa occasione il costume e l’abito campobassano del gruppo folkloristico Polifonica Monforte di Campobasso.

In serata, dalle ore 19, il concerto ‘Opera…ndo in Molise’ con brani d’opera e canzoni d’epoca. Per la prima volta sarà eseguito il brano ‘Note per il Molise’ di Piero Niro per zampogna, ciaramella e archi. La serata sarà presentata dall’attrice Daniela Terreri, docente di Teoria e tecnica dell’interpretazione scenica al Conservatorio “Perosi” di Campobasso. L’ingresso è gratuito: basterà prenotare il posto al conservatorio Perosi recandosi negli uffici dalle ore 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 17:30. Ci si può prenotare fino a domani 20 maggio.