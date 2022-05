E’ stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli il 47enne coinvolto in un grave incidente in moto. L’uomo, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe quindi caduto dal mezzo mentre stava percorrendo la Bifernina, all’altezza del bivio di Lucito. Quindi il violento impatto sull’asfalto. Sul posto è prontamente giunta l’ambulanza inviata dal 118 che ha trasferito il motociclista in ospedale in codice rosso, il più grave.