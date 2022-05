“Incendio sul mare”, i cattivi pensieri in un paradiso ritrovato

….”Se c’è una cosa che gli ultimi tre mesi mi hanno dimostrato è che l’inconcepibile, a dispetto delle risicate possibilità che possa accadere, accade…”…E’ questa la chiave di volta dell’ultimo libro di Pierpaolo Giannubilo “Incendio sul mare” Rizzoli Editore.

Lo scrittore molisano torna in libreria dopo il grande successo de “Il Risolutore” entrato nella magica dozzina del Premio Strega 2019.

Non è mai facile ripetersi dopo il grande successo di un’opera importante quale è stata il libro precedente, incentrato sulla vita da film di un artista italiano come Gian Ruggiero Manzoni eppure, a parere di chi scrive, Giannubilo ci riesce anche in questa occasione.

Stavolta tuttavia l’attore principale della storia è l’arcipelago delle Tremiti, quel piccolo pugno di isole che nelle giornate terse d’inverno sembra poter essere toccato dai punti più alti della nostra città, quel luogo così vicino ma per tanti versi lontanissimo, crocevia di pirati dalmati, di comuni delinquenti, di perseguitati di ogni sorta per idee e gusti sessuali e prima ancora di potenti monaci e di eroi mitologici greci.

Le Tremiti fanno da sfondo e palcoscenico alla storia del giovane e affermato Riccardo Manes, metà molisano e metà tremitese, safety expert (esperto di sicurezza in rete), alla sua compagna Jasmin, all’ingombrante figura di Iano Franzese, tremitese doc, appassionato professore ed esperto di storia delle Tremiti.

Il tema è quello del Ritorno, il Ritorno nei luoghi di infanzia dopo un frenetico peregrinare di successo nei quattro angoli del globo con un progetto importante di visione di futuro per l’intero arcipelago.

Ma ogni Ritorno è fatto di più fasi: l’entusiasmo e la riscoperta dei luoghi in cui si è vissuto, analizzati e rivisti in un’ottica meno frenetica, la fase dell’acclimatamento, ovvero quella fase in cui ti sembra di non essere andato mai via e, infine, la fase del disincanto perché in fondo da quei luoghi sei andato via e ti sei allontanato non solo per una affermazione di vita, ma anche e soprattutto perché in ognuno di noi alberga il fanciullino del nomade errante alla continua ricerca del Sacro Graal.

L’arcipelago non si rivela luogo dell’Anima, conserva la peculiarità del passaggio e dell’effimero, chi lo ha abitato veniva da altri luoghi, chi ci si è fermato lo ha fatto per necessità (monaci e pirati) o contro la propria volontà (antifascisti in confino, gente perseguitata a causa delle preferenze sessuali, prigionieri di guerra o fascisti impresentabili persino per il Regime come l’assassino di Giacomo Matteotti).

Riccardo si sentirà giorno dopo giorno sempre più straniero in quel luogo che ha storicamente accolto tutti ma non riesce ad accogliere la sua anima tormentata.

Al tema del Ritorno si associa la lotta contro il proprio Io nello scorrere del tempo, Giannubilo rappresenta molto bene la generazione degli anni 70 attraverso il suo protagonista, quella nata dopo il boom economico, coi morsi della grande recessione e con il fantasma della lotta armata che aleggiava nel quotidiano, ne descrive la voglia di affermarsi ed i grandi ideali, ne tratteggia la stasi ed il disincanto verso una realtà che sembra non accoglierli: troppo giovani per essere condottieri, troppo vecchi per un mondo che viaggia alla velocità della luce e a cui non riescono a stare dietro, il tutto in uno scorrere inesorabile del tempo che sembra lasciare, in un passaggio impercettibile da adolescente ad anziano, molte meno opportunità e tanti rimpianti.

La storia scorre meravigliosamente in un anarchismo destrutturato e scivola verso un epilogo per nulla scontato, nella cupezza e nella consapevolezza di essere straniero e solo in un luogo dove tutto, per forza di cose, è comunità.

Termoli resta lì sullo sfondo, Giannubilo la tratteggia come fa un fotografo quando deve utilizzare tanto zoom, lontana ma unico punto di approdo di affermazioni e di fallimenti, porto sicuro e realistico che fa da contrasto alla sensazione di passaggio e di effimero delle Tremiti, la terraferma per gli isolani delle Diomedee, ma isola essa stessa di una Regione che vede il mare come la gente di campagna vedeva Genova in uno dei più grandi successi di Paolo Conte.

Le Tremiti troneggiano come troneggia in Adriatico la sua abbazia benedettina, in una descrizione a volte onirica, a volte reale di luoghi da sogno, calette indimenticabili, passaggi segreti e storie di sangue, a volte sembra di sentire nel racconto il profumo del corbezzolo, del Pino di Aleppo o lo schiaffo salato della tramontana mentre tutto sfuma verso Pianosa, la più lontana e misteriosa delle isole, regno anarchico e senza confini sperduto tra l’Italia e le coste balcaniche.

In quelle coste tra Cretaccio e San Nicola, tra la Cala dei Turchi a Caprara e la Punta del Diavolo a San Domino rivedo le peripezie di Alex, la dolcezza e la fragilità di Emma, la forza di Maciste, la vita avventurosa di Arturo Santoro e l’eterna lotta tra San Domino e San Nicola.

Ognuno di noi è Riccardo Manes, lassù sul faro di San Domino con tanto disincanto a guardare l’Infinito che solo il mare sa regalarti e che nessun incendio potrà mai spegnere.

L’autore durante la presentazone del romanzo a Campobasso