Isernia

Incendio distrugge deposito di attrezzi agricoli e due auto. Paura per bombola di gpl

Fortunatamente non ci sono stati feriti ma l'incendio ha messo in allarme tanti cittadini che tempestato di telefonate il centralino del 115. L'intervento dei vigili del fuoco è durato ore e non è finito: si lavora per mettere in sicurezza il deposito del gas