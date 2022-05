Le immagini mostrano il fumo che arriva da via Udine – quartiere Porticone – a Termoli e sono visibili fino a Petacciato.

Un incendio di sterpaglie già segnalato ai Vigili del Fuoco del Comando di Termoli che però al momento della segnalazione erano impegnati in un’altra operazione, relativa a un incendio, sempre di sterpaglie, in quel di Campomarino.

Torna il caldo e si ricomincia, verrebbe da dire. Dopo la stagione nefasta della scorsa estate, caratterizzata da roghi devastanti soprattutto a Campomarino, Termoli Sud e Guglionesi (ma non solo), ecco che si rinnova il triste copione.

Il caldo, come noto, non è però l’unico responsabile. Oltre agli episodi dolosi, sussiste la negligenza nel curare e manutenere le zone verdi. Dirimente infatti, nella prevenzione degli incendi, la pulizia del verde che invece in molti casi viene lasciato all’abbandono, con erbacce che proliferano e che diventano una miccia nel caso incontrino il fuoco. Come successo anche oggi.