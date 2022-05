Annovera 2.400 volumi (custoditi in esemplare unico) e 12.000 testi in copia. Volumi giuridici, di storia regionale e locale, di poesia molisana, ma anche di saggi di carattere sull’arte e la spiritualità della ventesima regione italiana. E poi testi fotografici e volumi sull’archeologia, l’architettura, il patrimonio naturalistico, gastronomico, paesaggistico e folcloristico dei diversi comuni del Molise. Insomma, racchiude il patrimonio librario del Consiglio regionale in 50 anni di storia dell’assise la biblioteca inaugurata questa mattina (30 maggio) a Palazzo D’Aimmo.

La biblioteca è stata allestita in uno spazio appositamente ristrutturato al piano terra dell’edificio di via IV Novembre che sarà aperta a tutti e potrà ospitare anche eventi culturali e istituzionali.

“Questa è una giornata di festa – le parole del presidente Salvatore Micone – a inizio legislativa ci eravamo posti come obiettivo di recuperare il patrimonio librario del Consiglio regionale. Abbiamo svolto un importante lavoro di recupero e archiviazione dei volumi che potranno essere fruiti anche da una platea esterna. Il prossimo obiettivo sarà digitalizzare questo patrimonio per metterlo in rete e consentire tutti di poterlo consultare, anche da parte dei molisani che vivono fuori”.

Alla cerimonia ufficiale, che si è aperta con l’inno d’Italia e l’Inno alla Gioia eseguiti dagli studenti del Liceo Musicale ‘Galanti’ di Campobasso, erano presenti oltre al presidente dell’assemblea Salvatore Micone, anche il governatore Donato Toma, il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, il vice prefetto di Campobasso, Elvira Nuzzolo, e in rappresentanza dell’Arcidiocesi di Campobasso Boiano don Vittorio Perrella. Sono intervenuti anche l’assessore Filomena Calenda, il presidente della Terza Commissione, Aida Romagnuolo, il capogruppo M5S Andrea Greco, il Segretario generale del Consiglio regionale, Sandra Scarlatelli, il Presidente dell’Associazione ex Consiglieri regionali, Gaspero Di Lisa, il

Consigliere regionale di Parità, Giuseppina Cennamo, il Consigliere provinciale di Campobasso e Isernia, Giuditta Lembo.

Ha partecipato all’inaugurazione anche il dottore Nunzio Colarocchio, rappresentante regionale dell’Associazione culturale Pediatri e referente dell’iniziativa “Nati per leggere Molise”.

“La nuova sala della Biblioteca del Consiglio regionale ha ancora sottolineato Micone – sarà a disposizione del pubblico interno ed esterno all’Assemblea, caratterizzandosi come luogo di studio, oltre che spazio ludico e di approfondimento, per una varietà di pubblici tra cui quello degli studenti e delle associazioni che operano sul territorio. Il passo successivo, ha concluso il Presidente, sarà quello della implementazione del patrimonio, della digitalizzazione di una parte del materiale disponibile, anche al fine di una opportuna fruizione da parte dei molisani che vivono all’estero o di studiosi del Molise e della sua storia legislativa e culturale”.

Presente anche l’artista Michele Santelia, che in questi giorni vede ospitata in altri locali di Palazzo D’Aimmo una sua mostra, inaugurata in mattinata, che sarà aperta oggi, domani, quindi il primo e il 3 giugno, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 18.