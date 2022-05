Sono di Termoli, hanno 39 e 24 anni, e vivono a San Giacomo degli Schiavoni. Da ieri sera sono rinchiusi nel carcere di Larino dopo un blitz d’iniziativa della squadra mobile di Campobasso che ha operato insieme agli agenti del commissariato di Termoli.

L’accusa: detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento.

Questi i fatti. Nella notte tra venerdì e sabato proprio nel centro cittadino di San Giacomo, gli uomini dell’Antidroga intimano l’alt alla macchina sulla quale viaggiano i due. Non si fermano, anzi quello alla guida preme l’acceleratore e sperona l’auto della polizia per aprirsi un varco e guadagnare una via di fuga ma non ci riesce perché c’è un’altra auto della polizia che li aspetta e li ferma e la folle corsa dei due pregiudicati finisce contro la recinzione di una casa.

Durante queste fasi concitate, l’uomo che viaggiava sul lato passeggeri lancia un involucro dal finestrino, poi recuperato dagli agenti: dentro ci sono 40 grammi di droga tra eroina e cocaina.

La collisione, oltre ai danni materiali alle macchine, per fortuna, non ha causato altre conseguenze: i due pusher sono usciti illesi, mentre l’agente che era alla guida dell’auto di servizio è stato curato sul posto dal personale del 118.

Nella circostanza l’uomo alla guida è stato sottoposto agli esami tossicologici ed è risultato positivo alle droghe di oppiacei, cannabinoidi e cocaina, pertanto nei suoi confronti è scattato anche il procedimento ai sensi del codice della strada.

Alcune ore prima, ad attirare l’attenzione degli agenti della Mobile era stato un anomalo via vai di soggetti “conosciuti” nei pressi dell’abitazione di San Giacomo, scelta come luogo di smercio. Gente che si intratteneva alcuni minuti prima di lasciare l’abitazione e allontanarsi velocemente. Gli uomini di Marco Graziano si sono ancora più insospettiti quando hanno riconosciuto anche ‘facce note’ di Campobasso.

Oltre alla droga sono state sequestrate diverse somme di denaro, probabile provento dell’attività di spaccio.

La Procura di Larino, raccolti gli elementi e valutati i precedenti dei due arrestati, ha chiesto ed ottenuto dal Gip la misura cautelare in carcere.

Da segnalare infine che, sempre nell’ambito dell’attività straordinaria di controllo del territorio predisposta dal Questore di Campobasso Giancarlo Conticchio e finalizzata al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con l’ausilio di personale del Reparto Prevenzione Crimine e della Squadra Cinofili di Pescara sono stati effettuati numerosi controlli in tutte le località del litorale molisano. Nell’occasione, è stato segnalato alla Prefettura di Campobasso un 25enne residente a Petacciato, poiché trovato in possesso di circa 10 grammi di sostanza stupefacente (cocaina ed hashish) che dichiarava essere per esclusivo uso personale.