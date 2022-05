Il vescovo titolare di Guardialfiera, Adilson Pedro Busin, accolto in paese

Un momento di gioia, accoglienza, condivisione di un percorso carico di significato per confermare nella fede la comunità. Sabato 7 maggio Sua Eccellenza Monsignor Adilson Pedro Busin, Vescovo Titolare di Guardialfiera, è tornato in paese e nella sua Cattedrale.

La visita è avvenuta nella Settimana liturgica dedicata al “Buon Pastore” e nell’ambito dell’incontro dei vescovi del Brasile con papa Francesco a Roma. Monsignor Busin ha presieduto la santa messa nella Cattedrale di Santa Maria Assunta insieme a don Fernando Manna e a don Nicola Tufilli con un pensiero di affetto e preghiera viva per il parroco, don Antonio Antenucci.

Un’occasione per rinnovare proprio nella fede il legame con la comunità non solo a livello formale ma soprattutto di vita vissuta nella pienezza dell’amore del Signore in cui tutti possiamo ritrovarci nei gesti di ogni giorno e nella fraternità. Una presenza gioiosa tra la gente nel corso dell’incontro con i fedeli per consolidare il rapporto con un territorio custode di una lunga storia.

Il vescovo ha incontrato, tra gli altri, il sindaco, Vincenzo Tozzi che ha ringraziato il pastore per la sua visita a nome di tutta la comunità. Un percorso che continua nel segno della sinodalità delle chiese.