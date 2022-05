L’Istituto Omnicomprensivo di Guglionesi porterà il nome di Giulio Rivera, il poliziotto della scorta di Aldo Moro ucciso nell’agguato delle Brigate Rosse il 16 marzo 1978. E’ la volontà espressa dal sindaco Mario Bellotti, che in compagnia dei familiari del giovane agente di polizia guglionesano, ha partecipato stamattina 9 maggio a Montecitorio alla Giornata in memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi, nell’anniversario dell’uccisione dell’onorevole Aldo Moro.

Una giornata particolare ed emozionante, che ha visto la presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e gli interventi di diversi familiari delle vittime commemorate oggi. Tra loro, il più noto è Mario Calabresi, ex direttore di Repubblica e La Stampa, figlio del commissario Luigi Calabresi, ucciso nel 1972.

Ad ascoltare le parole di Calabresi, e quelle delle varie istituzioni presenti, c’era Giulio Rivera, omonimo e nipote del poliziotto che diede la vita nella strage di via Fani a soli 23 anni. Con lui alla Camera dei Deputati anche suo fratello Ignazio, che fa lo stesso lavoro dello zio Giulio, l’agente di polizia.

“È stato un momento emozionante – ha detto Giulio Rivera a margine della cerimonia – nel quale il senso della memoria, il valore alto della memoria, è stato protagonista. Spero che questa opera possa essere portata avanti soprattutto nelle scuole, perché sono le giovani generazioni le prime destinatarie di questo messaggio. In questo modo il ricordo di chi ha perso la vita per mano dei terroristi vivrà per sempre. Ricordare e portare avanti l’opera di memoria del passato per evitare che stagioni drammatiche come quella del terrorismo possano tornare e per non disperdere il patrimonio fatto di storie e ricordi del sacrificio di chi ha perso la vita, come mio zio”.

I fratelli Rivera e il sindaco Bellotti hanno incontrato il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, strappandogli la promessa di essere presente a Guglionesi per l’intitolazione della scuola a Giulio Rivera.

“Oggi abbiamo incassato il sostegno a questa proposta da parte del Ministro Bianchi” le parole del sindaco, che ha discusso della intitolazione della scuola o almeno dei plessi in dotazione al Comune a quello che “consideriamo legittimamente il nostro eroe”.

“C’è piena volontà da parte della nostra Amministrazione, di concerto con la famiglia di Giulio e con l’accordo di gran parte del corpo docenti, di intitolare i plessi scolastici alla memoria di Giulio Rivera, un servitore dello Stato e uno dei nostri concittadini più famosi e amati. Oggi è stato proficuo l’incontro con il Ministro all’Istruzione, che ha manifestato un vivo interesse anticipando il desiderio di venire a inaugurare egli stesso in Molise”.