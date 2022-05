‘Il mio diario’, la Polizia regala agende scolastiche agli alunni della ‘Barone’

L’istituto comprensivo ‘Barone’ di Baranello ospiterà domani – 19 maggio – l’iniziativa ‘Il mio diario’ che si svolgerà in presenza del vicario del Questore di Campobasso, Primo Dirigente della Polizia di Stato, il dottor Gianluigi Lenti, e di alcuni rappresentanti della Polizia di Stato del capoluogo. Nel corso della manifestazione organizzata dalla Questura di Campobasso e promossa dall’Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale del Dipartimento di P.S. in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, verranno distribuite le agende scolastiche “Il mio Diario” realizzate per l’anno 2022/2023, agli alunni della primaria dell’istituto Barone che frequentano attualmente la classe 3^ e che andranno in 4^ l’anno prossimo.

Nel corso delle prossime settimane i diari scolastici verranno distribuiti dal personale della Polizia di Stato a tutti gli alunni delle 3^ degli Istituti Primari della provincia secondo un programma di distribuzione già predisposto.

“Obiettivo dell’iniziativa – spiegano dalla Questura – è quello di educare i più giovani al rispetto delle regole attraverso il diario che ha come protagonista il noto personaggio di fantasia “Geronimo Stilton”, amatissimo dai più piccoli, quale portavoce dei valori di onestà, lealtà, sincerità e rispetto non solo per se stessi ma anche nei confronti degli altri, per la natura e per le istituzioni”.

Per l’occasione al fine di dare maggiore visibilità all’evento sono state coinvolte oltre a due pattuglie della Polizia di Stato, due unità moto montate della Polizia Stradale di Campobasso nonchè il personale del locale Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica che intratterrà i piccoli alunni con dimostrazioni pratiche della loro attività.