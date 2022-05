È uno dei grandi eventi dell’estate 2022 nella nostra area. Non in Molise, ma sicuramente per tantissimi molisani il Jova Beach Party che si svolgerà sul lungomare di Vasto il 19 e 20 agosto è un appuntamento di quelli da non perdere.

Lo sarà ancor di più perché segnerà un passaggio epocale e non rinviabile, quello legato alla transizione ecologica, visto che non verrà utilizzata plastica durante la due giorni di concerti e spettacoli.

“Oggi non esiste ambito delle attività umane che possa chiamarsi fuori dalla questione ambientale. È importante per me – ha fatto sapere Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti – partire da questo perché la crisi climatica è evidente e confermata dalla scienza. Se in un momento di empatia aumentata che si vive durante una festa, un concerto, immersi negli elementi della natura antropizzata come una spiaggia noi offriamo un’informazione rispetto alla sostenibilità, quello che ognuno può fare nel proprio ambito, quell’informazione è più efficace perché è il media più materiale che c’è, il tuo corpo immerso negli elementi. Non ci sarà plastica, le famigerate bottigliette, l’acqua sarà distribuita in lattine di alluminio, materiale riutilizzabile o bicchieri di carta totalmente compostabile“.

Questo l’annuncio di Lorenzo Jovanotti, presentando questa mattina il ‘Jova Beach Ri-party-amo” all’Università Bicocca di Milano, progetto realizzato insieme al WWF Italia rappresentato dalla presidente Donatella Bianchi e Intesa Sanpaolo presente nell’aula magna dell’ateneo milanese con il responsabile della Divisione Impact, Andrea Lecce.

Oltre alla nuova edizione del tour di concerti sulle spiagge che nel 2019 ha fatto registrare 600mila partecipanti “questo è il più grande progetto di recupero e ripristino di aeree problematiche mai fatto e che sia reso possibile dalla cosa più effimera come un concerto, come una festa, è importante – ha spiegato Jovanotti -. Verranno puliti e recuperati 20 milioni di metri quadrati di spiagge, laghi, fiumi nel tempo invasi da liquami, plastiche, rifiuti“.