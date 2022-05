Sarà il Futsal Campobasso a giocarsi la finalissima, decisiva per la serie B. Con un clima da grande match, i giocatori rossoblu sono entrati alle 19 sul campo Sturzo di Campobasso abbracciati dal calore dei tifosi che hanno riempito gli spalti del palazzetto.

Le pantere della Futsal San Severo, con a seguito un nutrito gruppo di supporter, hanno provato a dare filo da torcere ai rossoblu che però hanno chiuso il match con il risultato sette a uno.

Fischio d’inizio e il Campobasso già al sesto minuto si fa pericoloso. Parata importante del San Severo che rimette in gioco con i pugliesi che danno spazio ad azioni particolarmente fisiche.

Minuto 14 e Valentino Pappalardi con il numero 2 sulla maglia, segna la rete del gol per il Lupo: 1-0 per i padroni di casa.

I rossoblu ci riprovano al diciottesimo ma la palla va fuori. Il raddoppio arriva dieci minuti dopo con la firma di D’Elia.

Mancano pochi secondi al 30esimo e i pugliesi violano la rete dei Lupi con un tiro dritto nel sette. Il primo tempo si chiude con il risultato di 2 a 1 per il Campobasso, il secondo si apre con i rossoblu da subito agguerriti: al sesto minuto straordinario tiro di D’Elia respinto dal portiere avversario, poi punizione del Campobasso ma la palla finisce fuori. Ci riprova D’Elia al quinto minuto che segna il 3 a 1. Pappalardi lo segue subito dopo ed è 4 a 1. Esplode la curva rossoblu mentre in campo il portiere Madonna ferma un tiro pericoloso dei pugliesi e replica subito dopo in una delle poche occasioni in cui i pugliesi si fanno nuovamente pericolosi.

Il Campobasso avanza continuamente e blocca gli avversari, senza lasciare margini di possibilità. I lupi sfiorano la quinta rete al ventesimo con il numero 10, ma è Cioccia che concretizza nei minuti di recupero con un potente rasoterra. Cornacchione, subito dopo, infila la sesta palla in rete. Ed ecco il gol numero sette: la firma è di Lombardi.

Il Campobasso domina e il match che consegna la finalissima per la serie B al Campobasso si chiude con l’acclamato risultato di 7 a 1 per i padroni di casa.