Il cielo vuoto?

La festa dell’Ascensione aiuta ad entrare nel mistero pasquale di passione morte e risurrezione di Gesù.

Il salire di Gesù in cielo conferma quanto egli ha fatto e detto, non solo, sparendo tra le nubi il figlio di Dio raccomanda ai discepoli alcune cose.

La prima è quella di essere testimoni dei fatti della Pasqua e il dramma della crocifissione e morte. Quando l’annuncio cristiano omette la croce, dimentica il calvario, non comprende appieno la Pasqua.

La seconda è la promessa di Gesù dello Spirito santo, la persona trinitaria capace di sgomberare la strada della vita e della fede per confermare il credere in Gesù salvatore.

La terza è la benedizione. Gesù non ha mai benedetto i discepoli. L’unica volta che troviamo nel vangelo la benedizione di Gesù è alla fine del racconto di Luca, prima di salire in cielo Gesù stende le mani e benedice, dice bene, conferma le sue parole di speranza e di carità e si raccomanda che le stesse arrivino dappertutto.

L’ascensione di Gesù di ricorda e indica il cielo, la sede di Dio. Nelle antiche culture il cielo era la sede degli dèi, nell’ebraismo il cielo è la dimora dell’Eterno, anche per noi il cielo evoca qualcosa di alto, non raggiungibile, qualcosa di trascendente e di misterioso per cui non facciamo difficoltà ad unire cielo e Dio. Dio è nell’alto dei cieli, la potenza di Dio supera i cieli dei cieli…

C’è chi ha scritto, alcuni anni fa, che il cristianesimo è la religione del cielo vuoto, evocando così la crisi del sacro e di fede che abbraccia il mondo cristiano.

In effetti se il cielo è vuoto, cioè non lo riempiamo della nostra convinzione di fede anche Dio sparisce.

L’uomo moderno sembra fare a meno del cielo e di Dio, gli interessano altre cose, egli pensa che il Dio del cielo possa essere sostituito dalla scienza e dalla tecnica e che ogni domanda possa avere una risposta tramite gli strumenti che l’uomo ha inventato.

Alzando lo sguardo al cielo, nella notte, senza stelle, dal cielo vuoto l’uomo non avverte più la mancanza di colui che “abita” il cielo.

Il vero dramma oggi è rendere vuoto il cielo, rendere inutile e sterile il credere in un Dio che si è fatto uomo, è morto crocifisso, è risorto, è asceso al cielo e che un giorno tornerà nella gloria a giudicarci nell’amore.

La festa dell’Ascensione diventa conferma della nostra fede!