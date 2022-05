Il campetto e il campanile: baluardi di un altro tempo contro la desertificazione

Le stelle non brillano più. O forse, semplicemente, in molti tra i più giovani hanno smesso di guardarle: gli occhi persi sullo smartphone, i pensieri chissà dove. Galassie frenetiche, seduzioni di vago; sogni interrotti alla superficie della meraviglia. Foto ricordo di uno sbadiglio… Ma pure di un corto circuito endemico, perché la disaffezione – territoriale e identitaria – risiede anche e soprattutto in questo: nell’incapacità di ricordare appartenenza, di riconoscere le proprie radici; che in un tempo non molto lontano fiorivano profonde anche lì: tra il campanile e il campetto di pallone.Aggregazione sociale, amicizie nel vento, storie di vita scritte sui muretti di quartiere; il cemento e le pietre: infanzie luminose, aggrappate a quelle reti con i dolci uncini dell’immaginazione. Il potere di un impero fanciullesco.

Ricordi e sentieri come scolpiti in universi valoriali cristallini: solidarietà, riconoscimento del prossimo, accettazione della sconfitta. Asciugare i pianti per pianger poi di gioia. Insieme. La parrocchia e quel “rettangolo verde” pochi passi più in là: un teatro per i sogni, dove gol e preghiere declinavano sé stessi nel logos del sublime. Si restava in questa terra perché ci si sentiva chiamati a restare; per “vocazione”, appunto. Perché “casa” era una dimensione del cuore, un luogo dell’anima.

Ma il tempo, probabilmente, ha lasciato avvizzire certi germogli, paralizzare certi sapori emotivi. E così, d’improvviso, dietro l’angolo il rischio desertificazione. Lo ha rivelato a fine 2021 già l’Istat, nell’ultima edizione del censimento permanente della popolazione: in Molise 6.222 abitanti in meno nel solo 2020; lo ha confermato lo stesso Istituto ancor più di recente, con l’aggiornamento sulla popolazione residente che vede in caduta libera le percentuali al 1° gennaio 2022: quasi 15mila unità in meno rispetto al 2019 (290.800 nella rilevazione di quest’anno, 305.617 nel biennio precedente). Un quadro che strizza l’occhio alla desertificazione.

Parabole discendenti, in qualche modo già incombenti sui destini delle generazioni più giovani; che sempre più spesso scelgono di migrare verso “altrove” possibili: in cerca di opportunità, di orizzonti diversi, di altre distrazioni, nel turbine di continue ricollocazioni. La valorizzazione dell’erba del vicino. Ma pazienza e amore servirebbero qui; qui e ora; senza attenuanti e senza misura; senza tregua. Occorrerebbe consumarsi, spendendo giorni, sacrifici e competenze per riscattare la resurrezione di questa terra; non solo demografica.

E per risalire, non si può che ripartire dall’origine: unico denominatore comune per ogni famiglia, per ogni comunità. Città, paesi e borghi come “culla” di un legame ancestrale, un laccio con la propria genesi.

Epopea del “nostos”, del ritorno. Itaca più di ogni altra immortalità. Romanticismo identitario per nuove avanguardie: esiste cura, si può costruire ancora. Anche quando carenze ostacolano il rilancio, anche se il pensiero dominante vira verso un’amara antropologia della delocalizzazione. Si può restare, ancora, in questa terra.

Del resto, quel campetto è ancora lì. E aspetta soltanto qualcuno con cui giocare. Del resto, anche quel campanile è ancora lì: come un faro pronto a illuminare le notti e i drammi di bambini un po’ cresciuti, sperduti nelle maree della distanza, nei labirinti di un orientamento spesso troppo difficile da riconquistare. Forse perché le stelle non brillano più. O, più semplicemente, perché in molti hanno smesso di guardarle troppo presto.