I venerdì del mese mariano a Montemitro

A Montemitro i venerdì del mese mariano sono speciali. Perché?

Secondo la tradizione orale in tutti i venerdì di maggio si fa memoria dell’arrivo dei nostri avi dalla Dalmazia con S. Lucia 500 anni fa. Scrive Mons. Giannelli: “All’incirca nel 1520…”

Registrati dal Fisco Napoletano col nome di “Colonia di S. Lucia”.

Ma perché maggio?

Perché di venerdì?

Con S. Lucia poi!

Fuggire per non essere decapitati…

Vedere distrutte le proprie case e chiese….

Sentirsi crocifissi sul patibolo dell’ignoto che ti aspetta….

Tutto questo può portare un popolo credente:

1) ad affidarsi alla Madonna per trovare rifugio dalle scimitarre dell’odio (ed ecco maggio);

2) a sentire Cristo Crocifisso come il Fratello solidale e salvatore (ed ecco il venerdì);

3) a mantenere viva la luce e la devozione di Colei che Venezia ha diffuso sulle isole dalmate (ed ecco S. Lucia).

In conclusione si può affermare che dalla croce della trasmigrazione si è arrivati alla luce delle nuove terre accompagnati dalla Vergine Maria.

Tutto torna: un venerdì del mese di maggio con S. Lucia.

SVETA LUCA MOL ZA NAS

Padre Angelo Gabriele Giorgetta