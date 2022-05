S’intitola “Sguardi sul carcere” l’iniziativa in programma per venerdì 13 maggio alle ore 18 a Casa del Popolo, a Campobasso (via Gioberti), per conoscere più da vicino le problematiche legate alla situazione degli istituti di pena.

Si parlerà della condizione delle persone detenute, di violenze e negazione di alcuni diritti fondamentali nonché della dignità che coinvolge in primis le persone detenute nel loro rapporto con altre categorie (direzioni, operatori, agenti) dell’istituzione carceraria.

“Riteniamo che sia importante focalizzare l’attenzione sui temi del carcere – spiegano gli organizzatori -, del funzionamento delle istituzioni, del controllo sociale e della repressione, non solo per i soggetti direttamente coinvolti, ma per la società in cui viviamo nel suo insieme e nella sua complessità, soprattutto per chi ambisce a non subirne passivamente i meccanismi ma ad agire, individualmente e collettivamente, per la sua trasformazione”.

Al dibattito parteciperanno Luigi Romano presidente di Antigone Campania e autore del libro “La settimana santa. Potere e violenze nelle carceri Italiane”, Leontina Lanciano, Garante regionale dei diritti della persona e Vincenzo Boncristiano del direttivo di Antigone Molise.

Antigone è una associazione che si occupa della tutela dei diritti e delle garanzie nel sistema penale e penitenziario.