I molisani Sound Zero in onda su Mediaset Infinity nel talent IBand

I Sound Zero, band molisana e precisamente di Portocannone, sono in onda su Mediaset Infinity nel programma IBand.

I “Sound Zero” sono una rock band molisana nata nel 2015, composta da 4 elementi. Gioacchino Occhionero (JOE) alla Voce, Dino Petrucci (Mystic) alla Batteria, Rodrigo Galasso (Ghigo) al Basso e Mattia Fratangelo (Matt) alla Chitarra.

Vi abbiamo parlato di loro e dei loro successi tante volte. Eccone alcuni: nel 2016 la rock band molisana è stata tra i finalisti del “Tour Music Fest”. Nel 2018 ha vinto “Musica in Campo” e ha pubblicato il primo singolo, “Piece of me”. L’anno successivo i Sound Zero sono stati finalisti al Sanremo Rock e hanno aperto il concerto di Pino Scotto. Nel 2020 è stato pubblicato il secondo singolo, “Frammenti”, e ora, nel 2022, sono in onda appunto al Talent Iband per proporre al grande pubblico la loro musica.

Su Mediaset Infinity (in anteprima e gratuitamente per tutti) dal 20 aprile è in onda infatti il format IBand, condotto da Claudio Guerrini e Crisula Stafida, con tre super giudici: Jimmy Sax, uno dei sassofonisti più apprezzati del panorama musicale internazionale, gli amatissimi cantanti Fiordaliso e Marco Carta.

I Sound Zero, il cui motto è #stayrock, hanno proposto un loro inedito “Hit the town” e sono stati apprezzati ricevendo 3 “sì” che hanno permesso loro di accedere alla fase finale del programma dove si sfideranno con altre band o solisti per la vittoria del talent. La prima esibizione è stata un “pugno in faccia” (in modo positivo), come lo ha definito Fiordaliso, mentre Marco e Jimmy hanno ben poco da dire ai ragazzi, se non “un’esibizione impeccabile” che appunto vale loro il passaggio al prossimo live.

“Quindi continuate a seguirci su Mediaset Infinity e sulle nostre pagine social in questa incredibile avventura e…. #stayrock”.