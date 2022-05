I carabinieri beccano minori a spacciare marijuana, denunciati

I carabinieri di Isernia hanno controllato e perquisito due giovani, un uomo ed una donna, che stavano viaggiando in macchina lungo la statale 85. All’alt hanno subito palesato atteggiamenti nervosi e sospetti ed è quindi scattata una perquisizione che ha permesso ai militari di trovare addosso alla donna un ovulo con 5 grammi di eroina, mentre l’uomo aveva un pugnale lungo 13 centimetri. I due sono stati denunciati per detenzione illegale di sostanza stupefacente e porto abusivo di armi.

Sempre ad Isernia due giovani del posto, dopo una perquisizione, sono stati segnalati alla Prefettura per detenzione di hascisc. Identificato anche lo spacciatore: un giovane isernino, che è stato denunciato alla Procura.

In occasione di una perquisizione domiciliare invece i carabinieri cinofili di Chieti, hanno passato al setaccio la casa di un soggetto di origine campana sottoposto ai domiciliari per reati in materia di droga. All’esito del controllo sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di hashish. L’uomo è stato denunciato alla Procura per spaccio.

Perquisizioni personali sono state eseguite anche a carico di alcuni soggetti di Isernia. In una circostanza una persona, a piedi per le vie del capoluogo di provincia, aveva nascosto in un calzino un grammo di cocaina. In un altro caso un soggetto, che si trovava nei pressi di una discoteca, è stato sorpreso mentre stava per consumare cocaina. Infine un minore è stato trovato con 4 grammi di hashish. Mentre un altro minore è stato sorpreso a spacciare marijuana ad un coetaneo. Tutti i soggetti sono stati denunciati.