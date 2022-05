Il bosco Fantine a Campomarino, oltre 100 ettari di macchia mediterranea e biodiversità, un tesoro per quanto riguarda fauna e flora, è stato adottato dal gruppo E.On che opera nel settore delle energie rinnovabili e che oggi a Termoli oltre a dare comunicazione dell’adozione “come segnale concreto a sostegno della comunità molisana per il ripristino di un importante polmone verde per la regione”, come ha detto Davide Villa, chief customer officer Italia di E.On, ha lanciato la campagna finalizzata a “rendere più verde e più sostenibile l’Italia”, con azioni e investimenti media online e offline e comunicazione social e digital. Simbol e immagine testimonial della campagna è l’impronta realizzata sulla spiaggia sotto il Castello Svevo, che si estende per 23 metri e sensibilizza sul tema della Carbon Footprint generata dall’uomo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Termoli, è stata presentata oggi da Massimiliano Ossini, scrittore e conduttore televisivo e appassionato di tematiche green presso Cala Sveva Beach Club, in prossimità della grande impronta. “In linea con il modello di business responsabile e sostenibile – si legge in una nota stampa del gruppo che conferma e amplia il messaggio espresso nella mattinata da Villa – E.On ha scelto di sostenere diversi progetti sul territorio molisano per lasciare un segno positivo e contribuire ad ampliare la propria green community. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Ambiente Basso Molise, E.On ha adottato il Bosco delle Fantine a Campomarino Lido, pineta storica andata distrutta durante l’incendio prima e la tromba d’aria poi nell’estate 2021.

Il bosco Fantine di Campomarino, che si estende per oltre 100 ettari ed è caratterizzato da macchia mediterranea e una importante riserva di biodiversità, è stato coinvolto negli ultimi anni da numerosi incendi di matrice dolosa che hanno bruciato una parte significativa del patrimonio arboreo. E’ affidato, nella cura, ai volontari di Ambiente Basso Molise, il cui presidente Luigi Lucchese oggi ha fornito i dati dell’attività di monitoraggio e tutela ambientale: “18mila studenti contattati per attività di formazione in materia di ambiente e rispetto della natura, oltre 30 tir di immondizia raccolti, più di 3mila alberi piantumati, mille dei quali proprio nel bosco Fantine”.

L’associazione, che quest’anno festeggia 20 anni di attività sul territorio, gestisce anche il centro di educazione ambientale. “Con E.On. – ha spiegato il presidente Lucchese – ci siamo trovati subito. Condividiamo la filosofia di base di questa azienda e la collaborazione iniziata un mese fa è già sfociata con l’adozione del Bosco Fantine, per il quale ora abbiamo le risorse disponibilità a mettere a dimora alberi e proteggerlo. Si mette a segno un risultato significativo per il benessere dell’ecosistema e l’innalzamento della qualità della vita di tutti”.

E.On ha anche fatto sapere di volersi prendersi cura della pulizia della spiaggia di Termoli, nella mattinata del 10 maggio, in seguito alla disinstallazione della grande impronta, coinvolgendo la comunità locale, a partire dalle scuole “e da chiunque desideri essere parte attiva della svolta green”. Inoltre, sempre in collaborazione con

l’Associazione, è già prevista una seconda pulizia della spiaggia alla fine della stagione estiva.