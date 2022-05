Grosso cinghiale filmato in via delle Viole. Ancora avvistamenti di un ungulato alla Brigida

Un grosso cinghiale è stato avvistato ieri sera, poco prima delle 20, in via delle Viole, nel quartiere di Colle Macchiuzzo a Termoli. Una zona non nuova a questo tipo di presenze.

Il filmato, arrivato alla nostra redazione da parte di un lettore, ritrae benissimo l’ungulato intento a brucare, indisturbato, l’erba. Alcuni residenti confermano la presenza frequente, da tempo, in quella stessa via di un cinghiale. E diversi mesi fa era stato avvistato, in quella stessa zona, un vero e proprio branco di cinghiali, più piccoli però di stazza di quello avvistato ieri.

Intanto chi è solito frequentare la scuola media Brigida fa sapere che, dopo l’avvistamento di 5 giorni fa, il cinghiale è stato visto nuovamente aggirarsi in quello stesso spiazzale.