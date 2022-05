Goleada contro l’Altilia, per il Termoli Calcio 1920 finisce 18 a 0

Il Termoli Calcio 1920 ha vinto per 18 a 0 contro l’Altilia Samnium nella penultima del campionato di Eccellenza (Girone A Molise). Un campionato condotto sempre in testa alla classifica che domenica scorsa – a 2 giornate dal termine – lo ha consacrato vincitore e promosso in Serie D.

Allo stadio comunale di Pietravairano (provincia di Caserta) l’ultima trasferta del Termoli in questo campionato è finita con una goleada per la squadra ospite. Si sono scontrate la prima e l’ultima in classifica nella 29esima (e penultima) giornata e per il Termoli Calcio è stato tutto in discesa. È finita appunto 18 a 0 con gol di F. De Filippo (10 gol per lui), A. Carnevale (3), D. Ciancaglini, Saracino, L. De Maria e A. Cecoro. Ad aprire le danze invece è stato L. Ronga.

Sabato 7 maggio è prevista l’ultima partita casalinga del Termoli Calcio 1920 allo stadio ‘Gino Cannarsa’.