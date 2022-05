Gli Esordienti m2 protagonisti nella terza tappa della Molise Swim Cup

Protagonisti i giovanissimi atleti della m2 impegnati domenica scorsa nella piscina di Vasto nella finale della Molise Swim Cup, la manifestazione riservata agli esordienti A e B.

Tra gli esordienti B Alessandra Sarra conquista tre medaglie d’oro rispettivamente nel 50 dorso (39”5) nel 200 stile libero (2’48”8) e nei 200 misti (3’13”8) e argento nel 50 farfalla (38”5). Medaglie e buoni riscontri cronometrici anche per Delia Barisciano, argento nel 50 dorso (42”6) nel 50 stile (36”5) e bronzo nel 200 stile (3’02”3) e nei 200 misti (3’20”6). Due podi conquistati nel 200 dorso, il secondo da Claudia Forte (3’42”1) e il terzo da Beatrice Del Re (3’44”1). Lucio Maria Cavone conquista due medaglie d’argento nel 400 stile (6’05”3) nel 100 stile (1’17”2), terzo posto nel 100 dorso chiuso con il tempo di 1’29”2. Una medaglia d’oro e una d’argento per Alfonso Orrino che è primo nel 50 dorso (38”4) e secondo nel 200 dorso (3’00”7). Daniele Sessa conquista tre bronzi nel 50 farfalla (37″2), nel 100 rana (1’40) e nel 200 rana (3’33”5). E infine due argenti per le staffette 4×50 mista Orrino, Sessa, Sarra, Barisciano (2’39”3) e nella 4×50 stile mista Sarra, Cavone, Barsciano, Crudele (2’18”3). Martina Margiotta è prima nel 400 stile con il tempo di 7’11”1.

La categoria Esordienti A ha visto sul podio Luigi Pallante , oro nei 400 misti (5’36”9), argento nei 200 misti (2’37”9) e bronzo nel 100 stile (1’04”3). Tre le medaglie d’argento conquistate da Maria Pia Evangelista nel 50 rana (40”4), nel 100 rana (1’29”5) e nel 100 stile (1’11”8). Olivia Di Stefano è la più veloce nel 200 dorso chiuso in 3’11”6, terza nel 100 dorso (1’28”8). Due bronzi per Filippo Sessa, nel 200 farfalla (3’02”3) e nel 50 farfalla (35”). Medaglia d’argento per Lorenzo Priolo nel 50 dorso chiuso con il tempo di 38”.