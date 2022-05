Gli alunni della 5a della primaria di Pantano Basso in visita al borgo antico

In una bellissima giornata estiva un gruppo di alunni della quinta classe della Scuola Primaria di Pantano Basso, accompagnato dalle maestre Valeria, Monia, Valentina e Leonarda, prima di iscriversi alle scuole medie per il prossimo anno hanno voluto chiudere l’anno scolastico 2021-22 con una bella visita al Borgo Antico della città.

Ad attenderli per raccontare loro la storia millenaria di Termoli il presidente dell’Archeoclub locale Oscar De Lena che, in due ore, ha coinvolto i ragazzi facendo vedere loro le bellezze del borgo, le sue viuzze come la “rejiecelle”, la cattedrale con la sua cripta e i due santi Basso e Timoteo e infine una visita al castello dove, tanti di loro, non erano mai entrati.

Naturalmente non potevano mancare gli aneddoti e le leggende come “la campana di Santa Caterina” e “U Mazzemarille”.

Finalmente i ragazzi, dopo due anni chiusi in casa e con lezioni a distanza, hanno potuto con gioia e allegria conoscere parte della loro città, ad alcuni di loro completamente sconosciuta.

Il tour si è concluso in un tipico locale della città dove ai ragazzi è stato offerto un trancio di pizza per chiudere in bellezza la mattinata che sicuramente rimarrà nella loro mente per aver appreso parte della storia della bella Termoli.