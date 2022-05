Sport, rispetto, inclusione. Il fil rouge della mattinata organizzata a Campobasso da questura, Coni, Cip, Ufficio scolastico regionale si è esplicato in queste tre parole. Una giornata alla quale ha preso parte anche l’onorevole Rossano Sasso (sottosegretario di Stato all’Istruzione) prima in piazza e poi Cpia di via Delle Frasche dove l’istituto sempre questa mattina è stato ufficialmente intitolato al Maestro Aberto Manzi.

Hanno partecipato all’evento gli Istituti Comprensivi F. Jovine, F. D’Ovidio, I. Petrone e L. Montini. che sono stati coinvolte, mediante atleti dimostratori, in ben 6 attività sportive a cura del Cip Molise (danza sportiva, baskin, calcio balilla, showdown, bocce, karate inclusivo). Presenti anche alcuni atleti dei Gruppi Sportivi Fiamme Oro della Polizia di Stato quali il pugile Vincenzo Picardi e la nuotatrice Fabiana e il camper dell’Associazione ‘Clown Terapia Paciok Onlus’ già impegnato nel progetto patrocinato dalla Polizia di Stato ‘Ludoteca Taxi Clown’: un taxi sanitario che si occupa di trasportare pazienti pediatrici tra comfort e clown terapia.

“Lo sport ci salva. Lo sport ci educa. Fate sport, lasciate perdere i social. La vita va vissuta” ha detto il questore Giancarlo Conticchio salutando la piazza. Poi “nn saluto speciale ai bambini dell’Ucraina che sono qui presenti e che fuggiti dalla guerra si sono ripresi la vita a Campobasso”. Di rispetto delle regole e dell’altro come condotta imprescindibile per la convivenza sociale ha parlato anche la presidente del Cip. Il sindaco Roberto Gravina ha aggiunto: “L’allenamento è il leitmotiv della nostra vita. Anche gli amministratori devono allenarsi seppure fra carte, ascolto, dialogo, regole, ma è indispensabile farlo per riuscire ad essere buoni amministratori”.

L’onorevole Sasso alle 11.41 ha salutato la piazza di Campobasso e ha detto: “Torno dopo 29 anni, io sono un ex studente del liceo classico di Campobasso ma vengo qui anche per prendere qualche impegno con questa città”. E annuncia che dal prossimo anno saranno presenti nelle scuole insegnanti specializzati in scienze motorie, aumentando da 2 a 4 le ore dedicate alla materia. “Molto spesso – ha riferito – l’educazione motoria a scuola è l’unica che praticano i ragazzi ma è diventata una disciplina indispensabile perché racchiude insegnamenti fondamentali per condurre una buona vita sotto molteplici aspetti”. Ci sono inoltre 350 milioni di euro previsti dal Pnrr e che saranno utilizzati per costruire nuove palestre. “Sport, rispetto delle regole, determinazione e soprattutto inclusione – ha continuano il sottosegretario – Dopo due anni di chiusure e restrizioni riprendiamo a vivere ed essere qui oggi segna in un certo senso l’inizio di un percorso ricco di traguardi”. E ha concluso: “Siate orgogliosi di Campobasso che io porterò sempre nel cuore”

Poi l’evento al Centro Provincaile Istruzione Adulti di via Delle Frasche per l’inaugurazione della targa che intitola l’istituto al Maestro Alberto Manzi. Qui l’impegno del sindaco Roberto Gravina “per una sede nuova dedicata a voi che svolgete un ruolo importante per la formazione”.

Nella scuola di via Delle Frasche sino presenti 25 studenti ucraini che navigano fra Campobasso, Termoli e Larino. E Hana, ragazza ucraina fuggita dalla guerra, ha voluto prendere la parola per lanciare il suo messaggio di riconoscenza alla comunità molisana. “Grazie per l’accoglienza e l’impegno che è stato messo in campo per noi – ha detto alla platea – Grazie a questa scuola per la professionalità usata nell’aiutarci a comunicare e a comprenderci. Grazie Campobasso. Grazie Italia per quanto avete fatto e state facendo per noi. Non lo dimenticheremo”.