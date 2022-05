Giornata dei bambini scomparsi, la Polizia consegna opuscoli in negozi e scuole

Sarà celebrata domani, 25 maggio, la “Giornata mondiale dei bambini scomparsi”, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul fenomeno che colpisce il mondo dell’infanzia, anche a livello internazionale.

Su iniziativa del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, proseguendo nella collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni, domani il prsonale della Questura di Campobasso sarà impegnato a distribuire opuscoli e materiale informativo in diversi luoghi della città: farmacie, centri commerciali e in alcuni istituti secondari del capoluogo. Contestualmente saranno consegnate brochiure sulla campagna di cui la Polizia di Stato è portavoce “Questo non è amore”, contro la violenza di genere.

“In tali opuscoli – spiegano dalla Questura – sono riportate tutte le indicazioni utili a chi è vittima di violenza”. Dagli uffici di via Tiberio ricordano inoltre che i cittadini possono utilizzare l’app Youpol della Polizia di Stato per “aiutare in particolar modo i cittadini vittime di violenza tra le mura domestiche” e che consente di segnalare in maniera anonima “episodi di spaccio o bullismo o comunque fenomeni connessi ai reati di violenza”. Grazie alla segnalazione tramite l’app si invia direttamente “la segnalazione alla sala Operativa della Questura, in tempo reale, permettendo in tal modo agli operatori di intervenire prontamente, con la possibilità di mantenere l’anonimato”.

Per i minori scomparsi, in caso di bisogno, oltre ai numeri di emergenza 112 e 113, si può consultare il sito gestito dalla Polizia di Stato “it.globalmissingkids.org” e contattare la linea europea per i minori scomparsi 116000 o il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori “114”.

“E’ bene sottolineare – sottolineano ancora dalla Questura – come nel contrasto alla violenza di genere, dall’entrata in vigore della legge numero 69/2019 e del cosiddetto “Codice Rosso”, sono aumentate le segnalazioni per i reati di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e violenza sessuale, significativo segnale della maggiore fiducia nelle Forze di Polizia da parte della cittadinanza”.