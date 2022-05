Giochi della Chimica, studentessa dell’istituto ‘Pertini’ alla finale nazionale

Chiara Spina rappresenterà il Molise a Roma, dove si svolgerà la finale nazionale dei Giochi della Chimica 2022, in programma tra il 25 e 27 maggio prossimi. La studentessa dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso ha conquistato il primo posto nella finale regionale, dove si è piazzato al secondo posto uno studente della stessa scuola, Lorenzo Di Vita. Entrambi i vincitori, che hanno gareggiato per la categoria C, frequentano la classe 5E del Biotecnologico.

La cerimonia di premiazione si è tenuta presso la sede del Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Università degli Studi del Molise a Pesche lo scorso sabato 14 maggio.

La gara, indetta dalla Società italiana di Chimica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, rientra nelle iniziative per la valorizzazione delle eccellenze. La manifestazione nazionale ha il duplice scopo di stimolare tra gli studenti l’interesse verso la conoscenza della chimica e di selezionare la squadra italiana per partecipare alle Olimpiadi internazionali della Chimica.

“Un riconoscimento che premia la passione e la bravura dei discenti e sottolinea la grande professionalità dei docenti. Una scuola secondaria di secondo grado quella del capoluogo regionale che eccelle nelle materie scientifiche e partecipa da protagonista a competizioni nazionali distinguendosi per preparazione e competenza. Un istituto che garantisce una solida cultura scientifico-tecnologica e che dopo il biennio comune permette la scelta tra due percorsi: biotecnologie ambientali e sanitarie”, commentano con soddisfazione dall’istituto.

I Giochi della Chimica sono nati nel 1984 in Veneto e sono rimasti per tre anni una manifestazione a carattere regionale. Dal 1987 sono diventati una manifestazione nazionale e si svolgono in tre momenti: una fase regionale, una fase nazionale e una fase internazionale.

La fase regionale, che prevede la soluzione di 60 problemi a risposta multipla in 120 minuti, è aperta a tutti gli studenti delle scuole superiori divisi in tre categorie: A per gli studenti del primo biennio, B per gli studenti del secondo triennio degli istituti “non specializzati in chimica” e C per studenti del secondo biennio e quinto anno degli istituti ad indirizzo chimico. Ogni categoria prevede la premiazione dei primi tre studenti classificati e dei rispettivi docenti preparatori. Gli studenti che si classificano al primo posto di ogni categoria accedono alla fase Nazionale. Il Ministero dell’Istruzione ha disposto che le Finali Regionali di tutte le gare per la rilevazione delle eccellenze ancora per quest’anno si sarebbero svolte da remoto. 10.299 gli studenti e 612 scuole coinvolte in tutte le regioni che si sono sfidati in una gara avvincente.

In Molise si sono iscritte dieci scuole per un totale di 209 studenti. L’Istituto Biotecnologico di via Scardocchia a Campobasso ha gareggiato sia per la categoria A (allenata dal prof. Giuseppe di Criscio) che per la categoria C (allenata dal prof. Evangelista Carlos), coordinati dalla responsabile del progetto Prof.ssa Sabina Niro, per un totale di sette studenti selezionati con appositi test durante

la fase d’Istituto. Per la categoria A hanno gareggiato Marta Di Camillo (2E), Chiara Graziano (2F) e Marzia Amoruso (2F), mentre per la categoria B hanno preso parte alla competizione Chiara Spina (5E), Lorenzo Di Vita (5E), Francesca Di Bartolomeo (4C) e Marika Di Chiro (4F).