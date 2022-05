Hanno agito come se fosse un film d’azione: passamontagna per coprire il volto, arnesi per demolire la finestra murata della farmacia del Cardarelli, un’auto ad aspettarli per la fuga e piazzata fuori dal circuito delle telecamere dell’ospedale.

I malviventi che la notte fra il 30 aprile e il 1 maggio si sono introdotti all’interno della farmacia del nosocomio di contrada Tappino, a Campobasso, sono stati tre. Un quarto, probabilmente, li aspettava in macchina.

Un furto avvenuto in piena notte e studiato a tavolino. Chi ha agito sapeva quando poter intervenire, i tempi utili per trafugare più medicinali possibili prima dell’arrivo delle forze dell’ordine e soprattutto sapeva delle telecamere. Tant’è che hanno agito a volto coperto. Dalle prime valutazioni fatte nella giornata di ieri – lunedì due maggio – il danno arrecato agli scaffali della farmacia ammonta a quasi 150mila euro. E sul caso sono al lavoro gli uomini della squadra mobile di via Tiberio. Che al momento stanno visionando, frame dopo frame, le immagini delle telecamere della struttura ospedaliera ma determinanti saranno quelle che riusciranno a prelevare dal sistema di videosorveglianza delle strade.

La farmacia ospedaliera dell’Asrem è protetta da un sistema di antifurto e anti-rapina per evitare furti (come era già accaduto in passato) di farmaci del valore di centinaia di migliaia di euro. Ma chi ha agito, probabilmente, questo lo sapeva bene. Così tanto da agire quasi indisturbati come il copione di un film. Un colpo messo a segno in tempi record e con una fuga repentina della quale al momento non hanno lasciato traccia.

Hanno agito come abili professionisti del furto e hanno portato via un centinaio di scatole di farmaci considerati e classificati come salvavita, anticorpi monoclonali, vaccini e, quindi di valore economico ingente che da una prima stima ammonta, appunto, a circa 150mila euro.

Gli agenti della squadra mobile sperano di avere qualche indizio ulteriore, quantomeno sull’auto usata per il colpo, dai filmati delle telecamere presenti sul territorio comunale lungo le strade in entrata e in uscita da Campobasso. Ed è confermata la pista del furto su commissione per alimentare il mercato illegale dei farmaci all’estero.