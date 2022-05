Furgone in fiamme sul viadotto, illeso conducente. Ragazza finisce nel curvone, ferita

E’ illeso il conducente di un furgone che ha preso fuoco mentre procedeva sul viadotto che si trova dopo la rotonda di Larino, proprio nei pressi della stazione Fs del Comune di Ururi. Il veicolo è stato avvolto dalle fiamme nel giro di pochi secondi, fortunatamente dopo che il conducente – un operaio di una ditta di Bonefro che aveva terminato il lavoro e stava facendo rientro a casa – è riuscito a scendere dall’abitacolo e mettersi in salvo. Tempestivo l’arrivo dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano, che hanno messo in sicurezza il mezzo. I carabinieri sono intervenuti per la viabilità, bloccando la circolazione in entrambi i sensi di marcia fino alle 18 e 30 circa. Una volta spente le fiamme il traffico è stato ripristinato a senso unico alternato, nell’attesa della rimozione della carcassa del furgone. Non si conoscono le cause dell’incendio.

Poco prima, a qualche chilometro di distanza, sulla provinciale 167 che collega Larino e Ururi, una ragazza di 27 anni ha perso il controllo della sua utilitaria, una Lancia Y, finendo nel curvone. Anche in questo caso sono intervenuti i vigili del fuoco, oltre ai Carabinieri e naturalmente al 118 che ha trasferito la giovane donna in ospedale al San Timoteo di Termoli. Le sue condizioni non sarebbero gravi.