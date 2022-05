Sta meglio il 28enne operaio di Petacciato rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto nella mattinata di giovedì scorso 12 maggio. Il giovane precipitato da un’altezza di circa 10 metri mentre si trovava sul tetto di un capannone della zona industriale di San Salvo è sempre ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Pescara ma è stato dichiarato fuori pericolo.

G.P. ha riportato diverse fratture agli arti e altre ferite importanti ma per fortuna già nell’immediatezza dell’incidente era rimasto cosciente e le sue condizioni seppure gravi hanno consentito ai soccorritori il trasporto in ambulanza e poi in elisoccorso all’ospedale pescarese dove resta assistito nel reparto di Rianimazione.

Sulla vicenda proseguono gli accertamenti dei Carabinieri di Vasto dopo che la Procura della Repubblica ha disposto il sequestro del capannone per accertare eventuali responsabilità sull’accaduto.