Fresilia, nuovo presidio di protesta: “La strada va completata”

Nuovo sit-in per chiedere il completamento della Fresilia: il terzo lotto è a rischio pur essendo questa arteria un’opera considerata strategica per collegare il Medio Molise all’Alto Molise. Il comitato spontaneo torna a sollecitare la politica e si riunirà sabato 21 maggio dalle 10.30 in località Madonna del Piano, al bivio Frosolone – Molise.

“Sembra si continui a perdere tempo volutamente per arrivare al punto di non ritorno così da giustificare il mancato completamento della Fresilia, strada come ricordato più volte di strategica importanza per il medio Molise e per l’intero territorio regionale molisano”, spiegano dal comitato. “Ormai anche se le speranze di veder realizzata questa opera strategica sono prossime allo zero” .

Il comitato lo definisce “uno scempio politico inaudito”. “Non sappiamo più a chi attribuire le responsabilità di tale vergogna – aggiungono i rappresentanti del comitato – certamente non ai cittadini, ai commercianti, e nemmeno agli operatori economici che aspettano, come il pane, questa arteria viaria che avrebbe accorciato le distanze dai centri capoluogo per tutti i cittadini e avrebbe di molto agevolato il traffico di merci per i tanti operatori economici della zona e aperto anche una nuova via di comunicazione verso l’Abruzzo. Ovvio che dovranno ricadere, e spero i cittadini ne tengano conto, sulle istituzioni ed enti locali competenti alla realizzazione di tale arteria”.