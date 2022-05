Fresilia, Iorio torna ad attaccare governo Toma: “Zero infrastrutture realizzate”

“Per completare la Fresilia utilizzeremo il mutuo da 40 milioni approvato da quest’Aula”. Questo l’impegno espresso lo scorso febbraio dal governatore Donato Toma in Consiglio regionale rispetto al completamento dell’opera, quando fu chiaro che i 38 milioni stanziati per il terzo lotto della strada e inseriti nel Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 sarebbero stati destinati “a progetti immediatamente appaltabili”.

Oggi a ricordare al presidente della Regione il mancato rispetto di quell’impegno è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Michele Iorio che aveva riprogrammato i finanziamenti per realizzare gli otto chilometri durante il suo mandato: “Ancora una volta le decisioni del Consiglio regionale non valgono nulla”. “Ho presentato a febbraio – ricorda – una mozione specifica approvata all’unanimità per indicare l’iter per realizzare entro i termini previsti (il 31 dicembre) l’appalto della Fresilia che, dopo tanti ritardi molti dei quali inutili, poteva vedere la luce. Oggi, invece di reperire risorse già esistenti utilizzabili per le strade interne, si decide di riprogrammare i fondi di un’opera fondamentale per l’Alto Molise. Non solo contravvenendo alla decisione consiliare ma operando un torto a tutte quelle popolazioni che attendevano da tempo la realizzazione dell’arteria”.

La Fresilia infatti potrebbe essere un’importante strada cerniera in grado di collegare la Bifernina alla Trignina e consentendo ai paesi di quell’area del Medio Molise di uscire dall’isolamento, oltre ad avere collegamenti più veloci, ad esempio verso gli ospedali di Campobasso e Isernia.

“Spero che Toma ci ripensi. Ma ne dubito – commenta ancora Iorio – perché qualcuno gli avrà erroneamente spiegato che bisognava andare in un’altra direzione”.

L’ex governatore, che interviene a pochi giorni di distanza dall’ennesimo presidio di protesta organizzato dal comitato spontaneo che chiede il completamento della Fresilia, esprime un giudizio molto critico sulla Giunta Toma: “Così, a conclusione dell’intera legislatura, si raggiunge un incredibile record: nonostante i soldi a disposizione, non si è riusciti a realizzare una sola infrastruttura degna di tale nome“.