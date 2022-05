Forzata la porta del Cup, colpo mancato all’ospedale San Timoteo

È stato un probabile tentativo di furto andato a monte quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, sabato 7 maggio, al Cup dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Il fatto è avvenuto tra le 14 e le 18, quindi in pieno giorno, ma si è risolto con il solo danneggiamento della porta che conduce al Cup dell’ospedale termolese, dove vengono fissate le prenotazioni per visite ed esami e quindi transita parecchio denaro contante.

Probabile che qualcuno volesse penetrare all’interno dell’ospedale per rubare i soldi contenuti nella cassa ma non sia riuscito nel suo intento, per poi scappare. Un colpo in realtà senza molto senso dato che, essendo sabato pomeriggio, la cassa era stata già svuotata dopo le operazioni svolte nella giornata di venerdì.

Il danno per l’ospedale ammonta quindi a qualche centinaio di euro visto che la porta andrà riparata o sostituita. Un danneggiamento simile era già avvenuto in passato, l’ultimo due anni fa, anche in quel caso senza che venissero rubati dei soldi.

L’episodio di ieri a Termoli segue di pochi giorni il furto, in quel caso andato a segno, avvenuto alla farmacia dell’ospedale Cardarelli di Campobasso dove nella notte fra il 30 aprile e il 1 maggio scorsi tre persone con il volto coperto hanno compiuto un furto di farmaci molto costosi per un bottino che è stato quantificato in circa 150.000 euro.