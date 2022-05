L’ufficialità è arrivata poco prima di mezzanotte, quando si è conclusa l’ultima e decisiva riunione del comitato che organizza la festa patronale. In ballo c’erano Le Vibrazioni e Nek, e la band milanese – che proprio il 1° maggio scorso ha partecipato al Concertone di Roma – l’ha spuntata, con ampia soddisfazione dei promotori.

Il gruppo, sulla piazza da quasi 20 anni con in curriculum brani di successo come Tantissimo, Dedicato a te, Ovunque andrò, Vieni da me e molti altri, sarà sul palco il 1° giugno. L’esibizione in largo Garibaldi, storica location del concerto della festa di Sant’Adamo, che torna dopo due anni di stop imposto dalla pandemia con un nome di richiamo. Le Vibrazioni hanno partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Tantissimo, canzone che parla di amore perduto e consumato.

“Anche quest’anno abbiamo fatto l’impossibile – il commento di uno dei giovani del comitato – Grazie infinite a tutti i guglionesani, al Comune di Guglionesi, nella persona del Sindaco e di tutta l’amministrazione comunale che ci ha dato un grande aiuto per la realizzazione della festa patronale in onore del nostro Santo Patrono. Ringraziamo anche le attività ed imprese che hanno creduto in noi. Il Comitato di Sant’Adamo Vi augura una splendida festa”.